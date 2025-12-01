Accidente en la Loma de Los Balsos que involucró un camión y dos automóviles deja una persona muerta

Medellín

En la madrugada de este lunes un accidente de tránsito afectó la movilidad en La Loma de Los Balsos de Medellín. Una persona falleció producto del siniestro reportado a 400 metros de la glorieta La Poda.

Según el reporte de la alcaldía de Medellín, el accidente involucró un camión que transportaba jabón y dos automóviles; el carro de carga quedó volcado en la vía y tuvo que ser cerrada para el retiro del material. El conductor fue la víctima fatal de esta emergencia.

“Un vehículo tipo tractocamión pierde el control por causas que son materia de investigación. Colisiona con una barrera de contención, llevándose a su paso dos postes de energía, volteándose dicho vehículo y falleciendo el conductor en el lugar de los hechos”, reportó Pablo Ruiz, secretario de Movilidad de Medellín.

Ante el daño en los postes de energía, EPM llegó al lugar para reparar las líneas de energía afectadas por la caída de los postes. Mientras que la Secretaría de Movilidad adelanta la investigación para determinar las causas del siniestro vial.