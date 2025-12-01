Cyber Monday HOY 1 de diciembre: tiendas, descuentos y regalos tecnológicos para Navidad 2025

Luego del Black Friday que se realizó el pasado viernes 28 de noviembre en el que hubo varias ofertas en tecnología y distintos artículos, llega una nueva jornada de descuentos con el Cyber Monday que se desarrolla hoy, 01 de diciembre. La diferencia que tiene el Cyber Monday con el Black Friday, además de la fecha, es que en el Cyber Monday todas las ofertas son netamente virtuales.

Mejores ofertas esperadas del Cyber Monday 2025:

Tecnología y electrodomésticos: Productos como celulares, televisores, computadores (marcas como Lenovo y HP), y artículos para el hogar suelen tener grandes rebajas.

Viajes y turismo: Una de las categorías más populares, ya que muchas personas aprovechan para planificar vacaciones futuras con descuentos considerables en pasajes aéreos, hoteles y paquetes turísticos.

Moda y belleza: Grandes marcas de ropa, calzado (Adidas, Puma) y productos de perfumería participan con ofertas atractivas.

Artículos para el hogar: Muebles, colchones y otros accesorios también son parte de las promociones.

Tiendas multimarca: Plataformas como Mercado Libre, Falabella y Éxito suelen centralizar muchas de estas ofertas.

Consejos para hacer una compra exitosa en Cyber Monday:

Haga una lista previa: Defina qué necesita realmente: tecnología, ropa, electrodomésticos, cursos, viajes. Así evita compras impulsivas.

Compare precios: Muchas tiendas suben un poco los precios días antes para luego "bajarlos". Usa comparadores o revisa el historial de precios para saber si el descuento es real.

Revise la reputación de la tienda: Compra solo en sitios oficiales o reconocidos. Chequea opiniones, redes sociales y si ofrecen métodos de pago seguros.

Active alertas y newsletters: Muchas marcas mandan cupones exclusivos por correo o liberan descuentos antes para suscriptores.

Use modos de pago seguros: Tarjetas virtuales, PayPal o billeteras electrónicas. Nunca ingreses datos en páginas sin candado de seguridad (https://).

Verifique políticas de devoluciones y garantías: Especialmente para ropa, tecnología y electrodomésticos.

Ofertas en tecnología para adelantar regalos de Navidad:

Entre los comercios que posicionan su oferta alrededor de la cita digital aparecen aquellos expertos en tecnología, en sus catálogos online se esperan descuentos en:

Tecnología: portátiles, smartphones, televisores y accesorios.

Gaming y ocio digital: consolas, videojuegos y periféricos.

Cultura y entretenimiento: vinilos, discos, películas y merchandising.

: vinilos, discos, películas y merchandising. Electrodomésticos y Hogar: Artículos como neveras, lavadoras, aspiradoras, muebles y otros productos para el hogar también presentan promociones importantes.

Artículos como neveras, lavadoras, aspiradoras, muebles y otros productos para el hogar también presentan promociones importantes. Moda y Calzado: Muchas marcas de ropa y tiendas por departamento ofrecen rebajas en prendas para hombres, mujeres, niños y calzado.

Muchas marcas de ropa y tiendas por departamento ofrecen rebajas en prendas para hombres, mujeres, niños y calzado. Viajes y Turismo: Las aerolíneas y agencias de viajes a menudo lanzan ofertas en vuelos y paquetes turísticos, siendo una excelente oportunidad para planear vacaciones futuras.

Se recomienda aprovechar esta fecha para comprar en tiendas de comercio electrónico como Mercado Libre, Amazon o en los portales web de grandes compañías.