Movistar anunció descuentos exclusivos para el Black Friday y Navidad: lista de ofertas destacadas

Colombia

Durante la temporada de fin de año, Movistar ofrecerá diversos beneficios y campañas promocionales a los usuarios que adquieran celulares, con descuentos especiales por Navidad, liquidaciones de Black Friday y obsequios para los fanáticos del fútbol, rumbo al Mundial del 2026.

Por esa razón, los colombianos que buscan renovar su equipo encontrarán ofertas imperdibles en todas las gamas, desde modelos de entrada hasta dispositivos de alta potencia 5G, con marcas como Samsung, Xiaomi, Motorola y Honor como protagonistas.

Lista de ofertas destacadas para este fin de año

Según el portal oficial de promociones de la compañía, las ofertas se actualizan constantemente y buscan ofrecer el mejor balance entre tecnología y precio, adaptándose a las fechas comerciales más importantes del calendario. Asimismo, la estrategia de Movistar se centra en varios frentes, combinando precios especiales con beneficios exclusivos:

El espíritu de la Navidad tecnológica:

Bajo el lema “¡Promo Navidad!”, varios equipos de gama media y alta entran en el foco de los descuentos. Entre los más atractivos se encuentran:

Xiaomi Redmi Note 14 5G (8+256GB): disponible por un precio de $949.889 .

disponible por un precio de . Vivo Y39 5G (8+256GB): una opción competitiva en el segmento 5G, ofertado a $1.094.879 .

una opción competitiva en el segmento 5G, ofertado a . Oppo Reno 14F 5G (12+512GB): un equipo con alta capacidad de almacenamiento y características premium, con un precio de $2.499.839.

Black Friday extendido y 2x1:

Para quienes buscan una economía aún mayor, la Tienda Movistar mantiene algunas promociones remanentes de eventos como Black Friday, con atractivas dinámicas como el 2x1 en algunos equipos.

Samsung A05 128GB: se destaca con la etiqueta “Black Friday 2x1” , disponible por $559.939 , lo que sugiere la posibilidad de llevar dos unidades al precio de una o una promoción combinada similar.

se destaca con la etiqueta , disponible por , lo que sugiere la posibilidad de llevar dos unidades al precio de una o una promoción combinada similar. Motorola Moto G15 4G (4+256GB): también aparece con la promoción “Black Friday 2x1” por $959.909.

Sorteo de un viaje a la Copa Mundial 2026

Una de las ofertas más llamativas es la inclusión de una participación en un sorteo por un viaje a la Copa 2026 al adquirir ciertos modelos de última generación. Esta oportunidad aplica para dispositivos de marcas premium y de rendimiento superior:

Honor 400 Smart 5G (12+256GB): $1.094.935.

$1.094.935. Motorola Moto Edge 60 Fusion 5G (8+256GB): $1.094.909.

$1.094.909. Oppo Reno 14 5G (12+512GB): el equipo de mayor valor promocionado en la selección, por $3.499.839.

Asimismo, puede estrenar un smartphone con Movistar y vivir la pasión del fútbol, ya que la marca está entregando los celulares más camiseta oficial o el balón de la copa, por lo que, para explorar el catálogo completo de ofertas, los interesados pueden visitar la Tienda Movistar en la sección de celulares y promociones, u obtener asistencia de su promoción haciendo clic aquí.

Descuentos y beneficios para diferentes marcas y gamas de celulares

La tienda virtual asegura tener descuentos para todos los gustos, con secciones dedicadas a sus marcas más populares:

Samsung: promociones en las series A y S, enfocadas en fotografía de alta resolución y pantallas AMOLED.

promociones en las series A y S, enfocadas en fotografía de alta resolución y pantallas AMOLED. iPhone: descuentos para entrar al ecosistema Apple.

descuentos para entrar al ecosistema Apple. Xiaomi y Tecno: equipos destacados por su “relación calidad-precio”.

equipos destacados por su “relación calidad-precio”. Motorola, Oppo, Honor y Vivo: una amplia selección que cubre la gama media y alta con conectividad 5G.

No obstante, tenga en cuenta que estas promociones están sujetas a tiempo limitado o hasta agotar existencias. Además, los interesados pueden consultar los términos y condiciones específicos de cada oferta en el Centro de Transparencia de la compañía, que permitirán conocer la duración exacta y los detalles de las promociones como el 2x1 y el sorteo a la Copa.