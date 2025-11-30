Revocan medida de aseguramiento contra el alcalde de Villamaría en Caldas

Manizales

Dicha sanción se había impuesto debido a la supuesta demolición de una estructura en una vivienda, un hecho que, según se determinó, no se había llevado a cabo.

Jonier Alejandro Ramírez, Alcalde de Villamaría, anunció que el Tribunal Superior de Manizales, en una decisión trascendental, determinó revocar la sanción de un día de arresto que previamente le había sido impuesta por un juzgado de menor instancia.

La sanción inicial se había generado en el marco de una acción de tutela por un presunto desacato, específicamente relacionado con la no realización de la demolición de una estructura perteneciente a una familia del municipio.

Le puede interesar: Personería de Manizales formula cargos a auxiliar de un colegio por presunto abuso sexual a menor

Decisión del tribunal

La decisión del Tribunal Superior de Manizales, la autoridad judicial superior, se produjo tras una exhaustiva revisión del expediente y de las actuaciones llevadas a cabo por la administración municipal. Según un comunicado oficial emitido a través de las redes sociales de la Alcaldía de Villamaría.

“Tras revisar la decisión del juzgado que había ordenado un día de arresto y una multa por presunto desacato, el Tribunal confirmó que el alcalde sí cumplió con todas las acciones exigidas en la tutela presentada por un ciudadano”, destacó el mandatario.

Además, la comunicación subraya que la solidez del soporte jurídico presentado por la defensa del mandatario fue fundamental para el desenlace favorable. “Gracias al soporte jurídico presentado, la autoridad superior determinó que no había lugar a sanción y dejó sin efecto la medida”, dijo el alcalde.

Le puede interesar: Evitar hurtos en medio de los descuentos en las compras de fin de año

Satisfacción tras la decisión judicial

En un mensaje dirigido a la ciudadanía villamariana, el alcalde Jonier Alejandro Ramírez, expresó su satisfacción y tranquilidad ante la revocatoria de la medida, enfatizando que esta decisión respalda la forma en que ha ejercido su cargo.

“Queremos informar a los villamarianos que un honorable juez de la República de aquí de nuestra región revocó la decisión que me había sido impuesta de arresto de un día en época anterior por no realizar la demolición de una estructura de una familia”, dijo el alcalde.

Hizo hincapié además, que la determinación judicial exonera su responsabilidad en el caso y ratifica el buen obrar de su administración: “El juez determina que no existe responsabilidad en este servidor y por eso ratifica aquel buen proceder, las buenas formas y sobre todo la responsabilidad con la que hemos gobernado.”

El mandatario concluyó su intervención asegurando que su hoja de vida y su compromiso con el municipio se mantienen limpios.

“Queremos entonces informarles a los Villamarianos que ya no vamos a tener ese día de arresto, que nuestra hoja de vida sigue impecable con toda la honorabilidad como hemos gobernado, porque hemos gobernado con transparencia, con eficiencia y sobre todo con mucho amor por los Villamarianos”, dijo Jonier Alejandro, alcalde local.

Esta decisión judicial le permite al alcaldecontinuar su mandato sin la sombra de la sanción y reafirmando su compromiso con la legalidad y el bienestar de los habitantes de Villamaría.

Información de contexto

El once de noviembre, un juez ordenó el arresto y el pago de una multa contra el alcalde de Villamaría, Jonier Alejandro Ramírez Zuluaga, por el supuesto incumplimiento de una orden judicial, relacionados con la demolición de unas obras ubicadas frente al parque Villa Diana.

El alcalde respondió que no ha logrado demoler por la logística para efectuar las demoliciones, pues requiere de personal especializado y maquinaria, además , de esta propiedad se deben intervenir 10 lugares más que también son ilegales.