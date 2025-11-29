Evitar hurtos en medio de los descuentos en las compras de fin de año

Manizales

Autoridades en Manizales hacen un llamado a los habitantes a realizar compras con precaución durante este fin de semana de descuentos en los almacenes de la ciudad.

El comandante de la policía Metropolitana de Manizales y Villamaría, Coronel, Dave Anderson Figueroa, pide a la ciudadanía realizar transacciones tanto físicas como digitales con seguridad durante este fin de año para no ser víctimas de hurtos.

“Para no ser presa fácil de los delincuentes o de los amigos de lo ajeno vamos a estar en las calles pagando, comprando para lograr llevar esos regalos a nuestras familias”, destacó el Coronel.

El incremento en el flujo de personas y de transacciones monetarias genera un ambiente propicio para que los delincuentes intenten cometer hurtos.

Le puede interesar: Gremios de cinco departamentos reclaman medidas inmediatas que aseguren el suministro de gas

Las medidas preventivas son físicas como en el espacio virtual

El Coronel Dave Anderson Figueroa, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales y Villamaría, ha sido enfático al solicitar a los habitantes realizar todas sus transacciones, tanto las que se llevan a cabo de forma física en establecimientos como las que se realizan a través de plataformas digitales, con la máxima seguridad.

El objetivo principal es evitar ser víctimas de los distintos métodos de hurto que suelen intensificarse durante la temporada de fin de año.

“Es fundamental que la comunidad tome conciencia y sea proactiva en su autoprotección,” declaró el Coronel Figueroa.

“Pedimos especial atención al momento de retirar dinero de cajeros automáticos, verificar la autenticidad de las páginas web y enlaces al hacer compras en línea, y evitar compartir información financiera sensible. Nuestros uniformados están en las calles, pero la prevención inicia con cada ciudadano”.

Le puede interesar: Hasta el momento se han presentado 7 quemados por pólvora en el departamento de Caldas

Refuerzan acciones de seguridad

En respuesta a la alta afluencia esperada, la Policía Metropolitana ha anunciado un robusto plan de acompañamiento preventivo.

Este plan se focalizará especialmente en los sectores con mayor concentración de actividad comercial, incluyendo bancos, cajeros automáticos, almacenes de cadena y centros comerciales.

El objetivo de este refuerzo policial es garantizar un entorno seguro para todos los compradores que aprovechan las jornadas de descuentos de este fin de semana.

Recomendaciones