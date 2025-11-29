Personería de Manizales formula cargos a auxiliar de un colegio por presunto abuso sexual a menor

Caldas reportó 352 casos de abuso sexual contra menores de edad en el año 2024 / abuso contra niños imagen de referencia. Foto: Getty Images. / fizkes

Manizales

A través de su área de Vigilancia Administrativa y Disciplinaria, entregó detalles del proceso que se realiza a un hombre acusado de graves hechos que presuntamente comprometen la integridad de un menor de edad en el ámbito escolar.

Desde la Personería han proferido pliego de cargos contra el auxiliar administrativo Rubén Darío Ávila Cuenca, quien se encuentra adscrito a la Secretaría de Educación del municipio de Manizales, los detalles los entregó la funcionaria de la personería de Manizales.

Los hechos en contra de una menor de edad

Los cargos se fundamentan en la presunta comisión de actos que habrían afectado la dignidad, libertad e integridad sexual de un estudiante de primer grado de una institución educativa.

Con la expedición del pliego de cargos, el proceso disciplinario entra formalmente a la etapa de juicio. En esta fase crucial, se llevará a cabo la verificación de si el funcionario incurrió en conductas constitutivas de falta disciplinaria, garantizando en todo momento el pleno respeto al derecho de defensa y el debido proceso del investigado.

La Personería reitera que su actuación está primordialmente orientada a la protección de los derechos fundamentales del menor afectado y a esclarecer la posible transgresión de los deberes funcionales del servidor público, específicamente aquellos vinculados al principio de moralidad administrativa que rige la función pública.

Calificación de la conducta

Debido a la naturaleza y la gravedad de los hechos bajo investigación, la conducta atribuida al señor Ávila Cuenca ha sido calificada provisionalmente como falta gravísima, a título de dolo.

Es importante destacar que esta calificación provisional responde a la gravedad de los indicios y no anticipa de manera alguna la decisión final que se adoptará.