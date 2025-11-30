Manchester United vence al Crystal Palace de Daniel Muñoz y así queda la tabla en Premier League

Los delanteros Joshua Zirkee y Mason Mount lideraron la remontada del Manchester United ante el Crystal Palace, que se adelantó en el marcador por medio de Jean-Philippe Mateta, que se aprovechó de la ‘norma Julián Álvarez’, al repetirse el penalti por doble toque, pero los de Amorim le dieron la vuelta al marcador en la segunda parte.

Zirkee, con una volea, y Mount, con un latigazo desde fuera del área tras un saque en corto de falta, certificaron la victoria de los visitantes en un duelo en el que el argentino Lisandro Martínez volvió a tener minutos diez meses después.

Antes, Mateta transformó una pena máxima que el VAR mandó repetir por haber dado a la pelota en dos ocasiones tras el cambio de normal realizado por el polémico doble toque de Julián Alvarez, jugador del Atlético de Madrid, en la tanda de penaltis frente al Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, que dicta que en caso de que el penalti se anote debe repetirse.

El partido comenzó por todo lo alto y, cuando apenas se había cumplido el primer minuto, Casemiro tuvo en sus botas adelantar a los suyos, pero ambos tiros, el segundo de ellos desde el área pequeña, fueron detenidos por Dean Henderson, que se formó en las categorías inferiores de los ‘reds’ y llegó a jugar 29 partidos con el primer equipo.

La ocasiones prosiguieron y los locales desaprovecharon dos grandes oportunidades de gol; la primera de ellas cuando la volea de Adam Wharton salió muy centrada, y la segunda cuando Mateta, tras un falló de Matthijs de Ligt y Yoro, se quedó solo ante Senne Lammens, pero su disparo no encontró portería.

Los ‘red devils’ suman una victoria importantísima que les coloca a las puertas de los puestos de Liga de Campeones y superan al Crystal Palace, que se quedan séptimos con 20 unidades, uno menos que el Manchester United.

La Pelota Parada de Rubén ✅ pic.twitter.com/R9hJyvoL5p — Manchester United (@ManUtd_Es) November 30, 2025

Wolverhampton volvió a perder con Jhon Arias y Yerson Mosquera de titulares

¡El Wolves no levanta cabeza! Nuevamente los Lobos volvieron a perder, esta vez frente al Aston Villa teniendo a los dos colombianos en el once inicial. Partido que correspondió a la jornada 13 de la Premier League.

Al minuto 67′ John McGinn llegó velozmente por banda izquierda y filtró un pase perfecto para Boubacar Kamara que disparó desde fuera del área enviando el balón al fondo de la red cerca del palo derecho del arco defendido por Sam Johnstone.

