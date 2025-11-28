La millonada que recibiría Fortaleza por la venta de Cristian Orozco al Manchester United
El club inglés adquirirá al volante colombiano de tan solo 17 años.
Como lo había anticipado el reconocido periodista italiano Fabrizio Romano, Fortaleza transfirirá al volante Cristian Orozco al Manchester United, un movimiento que dejará una alta suma económica para el club bogotano.
Orozco, quien brilló con la Selección Colombia Sub-17 durante el pasado Mundial de Qatar, donde además lució la cinta de capitán, se unirá al club de Inglaterra una vez supere la mayoría de edad. Actualmente el jugador cuenta con 17 años de edad y viajará al Reino Unido próximamente.
¿Cuánto dinero recibirá Fortaleza?
“El próximo fichaje del Manchester United, Cristian Orozco, estará en Reino Unido en los próximos días para completar su traspaso. #MUFC pagará un millón de dólares a Fortaleza por un mediocampista de 17 años", informó Fabrizio Romano.
El millón de dólares que recibiría Fortaleza le equivale a un poco más de tres mil millones de pesos colombianos al club bogotano, lo que le significaría una de sus ventas más altas en la historia.
Cristian Orozco nació en Valledupar en el año 2008 y aún no ha debutado a nivel profesional en el fútbol colombiano con Fortaleza.