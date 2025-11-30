Jhon Córdoba se consolida como el mejor delantero colombiano de la temporada y sueña con el Mundial. (Photo by Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

¡Un día más en la oficina para Jhon Córdoba! El delantero colombiano se reportó con gol y repartió una asistencia este domingo 30 de noviembre, durante la autoritaria victoria 5-0 del Krasnodar sobre el modesto Krylia Sovetov.

La apertura del marcador llegó a los 21 minutos, cuando el colombiano aguantó un balón al borde del área. A puro lomo mantuvo a su marcador a raya y después le dejó servida el esférico a Douglas Augusto, que capitalizó con un soberbio remata de media distancia.

La segunda (40’) y tercera anotación (53′) estuvieron a cargo de Eduard Spertsyan, mientras que la cuarta fue para Córdoba. El uruguayo Lucas Olaza habilitó a Jhon dentro del área, este aguantó, se dio vuelta y definió rasante al palo lejano del arquero.

Vea acá su anotación:

🇨🇴¡GOOOOOOOOLLLLLL DE JHON CÓRDOBA!



⚽️El delantero colombiano marca el cuarto gol del Krasnodar frente a Krylya Sovetov en la Liga de Rusia. Es su DÉCIMO gol en la temporada



📻🔥#ElVbarCaracol cubre a Colombia y al mundo de lunes a viernes de 2 a 4 p.m.pic.twitter.com/wKxQy5z8v7 — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) November 30, 2025

Con el tiempo cumplido, Vítor Tormena sentenció el quinto y definitivo tanto del compromiso. Tras esto, Krasnodar recupera la punta de la Liga de Rusia con 37 puntos, uno por encima del CSKA Moscú de Daniel Ruiz.

Jhon Córdoba, el mejor delantero colombiano de la temporada

Con su reciente partido para Krasnodar, Jhon Córdoba acumula 17 participaciones de gol, repartidas en 11 goles y 6 asistencias, en lo corrido de la temporada 2025-26. Esto lo convierte en el delantero colombiano de mejor rendimiento en este cierre de año.

Se encuentra por encima de figuras como Luis Javier Suárez, figura emergente que con el Sporting de Lisboa lleva 10 goles y 3 asistencias; Jhon Durán, apenas 2 tantos y 2 pases de gol con el Fenerbahce; y Cucho Hernández, de 6 anotaciones y 2 asistencias en Real Betis.

Frente a todo esto, Córdoba se perfila como la principal arma ofensiva de la Selección Colombia pensando en el Mundial del 2026.

