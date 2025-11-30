Expresidente de la Corte Suprema señala que la independencia judicial sigue siendo un reto, según balance

Expresidente de la Corte Suprema señala que la independencia judicial sigue siendo el reto, según balance

El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro Duque, afirmó que la justicia colombiana enfrenta hoy su mayor reto: preservar la independencia y la autonomía judicial como garantía esencial para la democracia. Así lo expresó en entrevista con Caracol Radio, tras culminar su periodo de ocho años en el alto tribunal y una trayectoria de 40 años en la rama judicial.

Tejeiro, quien actualmente realiza labores académicas con estudiantes de especializaciones y maestrías, aseguró que se retira con “una gran satisfacción” por el servicio prestado al país.

Sobre las discusiones en torno a reformas constitucionales y eventuales convocatorias a una Asamblea Nacional Constituyente, advirtió que, aunque están permitidas por la Constitución, deben ser ampliamente deliberadas y cumplir todos los requisitos previstos para evitar riesgos institucionales.

“Las reformas deben ser razonadas, discutidas y adelantar los estándares constitucionales. Si no se hacen adecuadamente, podrían afectar la unidad y solidez de la rama judicial”, señaló.

El exmagistrado también destacó la necesidad de que la justicia avance en dos frentes: la modernización tecnológica y el fortalecimiento de las habilidades blandas de jueces y operadores judiciales, con el fin de mejorar la comunicación con los ciudadanos y la eficacia en la administración de justicia.

Tejeiro continuará su actividad profesional desde el ámbito académico, acompañando procesos formativos en distintas universidades del país.

