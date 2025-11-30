Expresidente de la Corte Suprema señala que la independencia judicial sigue siendo un reto, según balance
Octavio Tejeiro Duque terminó su periodo institucional de 8 años como magistrado de la Sala Civil.
El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro Duque, afirmó que la justicia colombiana enfrenta hoy su mayor reto: preservar la independencia y la autonomía judicial como garantía esencial para la democracia. Así lo expresó en entrevista con Caracol Radio, tras culminar su periodo de ocho años en el alto tribunal y una trayectoria de 40 años en la rama judicial.
Tejeiro, quien actualmente realiza labores académicas con estudiantes de especializaciones y maestrías, aseguró que se retira con “una gran satisfacción” por el servicio prestado al país.
Sobre las discusiones en torno a reformas constitucionales y eventuales convocatorias a una Asamblea Nacional Constituyente, advirtió que, aunque están permitidas por la Constitución, deben ser ampliamente deliberadas y cumplir todos los requisitos previstos para evitar riesgos institucionales.
“Las reformas deben ser razonadas, discutidas y adelantar los estándares constitucionales. Si no se hacen adecuadamente, podrían afectar la unidad y solidez de la rama judicial”, señaló.
El exmagistrado también destacó la necesidad de que la justicia avance en dos frentes: la modernización tecnológica y el fortalecimiento de las habilidades blandas de jueces y operadores judiciales, con el fin de mejorar la comunicación con los ciudadanos y la eficacia en la administración de justicia.
Tejeiro continuará su actividad profesional desde el ámbito académico, acompañando procesos formativos en distintas universidades del país.
