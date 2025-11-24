“Ganamos en la Corte Suprema el caso de La América”: Felipe Harman, director de la ANT

Colombia

La Corte Suprema de Justicia revocó un fallo del Tribunal Superior de Barranquilla relacionado con la disputa por la posesión de la finca La América, en Chimichagua (Cesar). Con esta decisión, la Agencia Nacional de Tierras obtuvo un triunfo decisivo que garantiza que el predio permanezca en manos del campesinado. “Hugues Manuel Fuentes, alias ‘Comandante Barbie’, no logró recuperar la finca ni arrebatársela a las víctimas”, señaló la entidad.

A su vez, esta decisión de la Corte protege los derechos de los centenares de campesinos a quienes, hace un año, la ANT entregó 1.453 hectáreas en el marco de la Reforma Agraria, tierras que hoy ya están produciendo alimentos y aportando a la soberanía alimentaria del país.

En este caso, la justicia le negó las pretensiones a Hugues Manuel Fuentes, alias “comandante Barbie”, quien tiene interés en el predio. Se trata de un ganadero que estuvo detenido en Estados Unidos por narcotráfico y que tiene una condena en contra por concierto para delinquir por promover grupos armados.

El fallo dejó sin efectos la decisión de un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, emitida en agosto pasado, que había declarado ilegal la recuperación del predio por parte de la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), entidades que suscribieron un acuerdo jurídico para entregar La América a más de 600 campesinos.

Con esta sentencia, la Corte confirma la validez de la actuación de la ANT y la UARIV, dejando en firme la transferencia del terreno y protegiendo la destinación social acordada a los campesinos. Además, el fallo permite que los recursos de su venta, que son por más de $16.000 millones, sean destinados a la reparación monetaria de las víctimas del conflicto.

“Ganamos en la Corte Suprema el caso de La América. Justicia para el campesinado de la región”, anunció el director de la ANT, Felipe Harman. A su turno, el presidente Gustavo Petro agregó en su cuenta de X: “Bien por la Corte Suprema, ganamos la tierra del narco Barbie para el campesinado”.

El predio La América había sido adquirido por la ANT en enero de 2025 bajo los mecanismos legales del Plan Nacional de Desarrollo. La sentencia establece que la operación se ejecutó conforme a la normativa vigente en el momento de la compra.

De igual forma, la Corte determinó que el magistrado con función de control de garantías de Justicia y Paz de Barranquilla excedió sus competencias, pues no le corresponde evaluar la legalidad de contratos interadministrativos ni de actos administrativos. Esa revisión es potestad exclusiva de la jurisdicción contencioso-administrativa, que es la autoridad natural para estos casos.

Con esta decisión, la Corte Suprema ratificó lo siguiente:

La adquisición del predio fue legal, válida y ajustada al marco normativo. La entrega anticipada a las organizaciones campesinas se mantiene firme y continúa su proceso dentro de la Reforma Agraria. Los bienes vinculados a estructuras criminales pueden convertirse en tierra productiva y motor de desarrollo rural cuando se actúa dentro de la ley.

Este logro de la justicia consolida el propósito de que las tierras arrebatadas al narcotráfico y a los actores armados ilegales regresen a las comunidades campesinas. Con ello se impulsa la reparación territorial, se dignifica el trabajo rural y se avanza hacia un modelo de país que apuesta por la seguridad alimentaria y la recuperación de zonas afectadas por la violencia.