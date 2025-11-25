Presidente Petro no concilió con Polo Polo: avanzará denuncia en la Corte Suprema

En la mañana de este 25 de noviembre la caravana del presidente, Gustavo Petro, llegó a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. El primer mandatario asistió a una conciliación organizada por el despacho del magistrado Francisco Farfán, tras la denuncia que presentó en contra del representante a la Cámara, Miguel Polo Polo.

El presidente Petro indica que Polo Polo incurrió en los delitos de injuria, calumnia y hostigamiento agravado tras una publicación en X, en la que lo acusa de mandar atentar contra el senador Miguel Uribe Turbay.

#ATENCIÓN El presidente Gustavo Petro no concilió con el representante Miguel Polo Polo. La defensa del primer mandatario continuará adelante con la denuncia por injuria, calumnia y hostigamiento agravado luego de que el congresista lo acusara como responsable de la muerte del…

Para el abogado Alejandro Carranza, este tipo de publicaciones fomentan la corrupción y siembra odio y polarización en la ciudadanía, en ese sentido confirmó que no hará conciliación y llegarán hasta las últimas instancias judiciales.

Por su parte, el representante aseguró que el se mantiene en sus acusaciones, asegurando que Uribe falleció por falta de protección de la UNP.

“Entonces, 25 veces Miguel Uribe pidió que se le diera seguridad al gobierno Petro y Petro le dijo que no. Ahí su abogado lo dijo, ahí está la prueba. Pura negligencia estatal.”, indicó el representante.

#JUSTICIA El representante, Miguel Polo, se mantiene en que el presidente Petro tuvo responsabilidad en la muerte del senador Miguel Uribe.



“Entonces, 25 veces Miguel Uribe pidió que se le diera seguridad al… pic.twitter.com/TNOIzxjZ7b — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 25, 2025

Debido a que no hubo conciliación, la Sala de Instrucción determinará si abre o no investigación formal.