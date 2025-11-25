Presidente Petro no concilió con Polo Polo: avanzará denuncia en la Corte Suprema
La denuncia por injuria, calumnia y hostigamiento agravado seguirá su rumbo luego de que el representante acusara a Petro de atentar contra Miguel Uribe.
En la mañana de este 25 de noviembre la caravana del presidente, Gustavo Petro, llegó a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. El primer mandatario asistió a una conciliación organizada por el despacho del magistrado Francisco Farfán, tras la denuncia que presentó en contra del representante a la Cámara, Miguel Polo Polo.
El presidente Petro indica que Polo Polo incurrió en los delitos de injuria, calumnia y hostigamiento agravado tras una publicación en X, en la que lo acusa de mandar atentar contra el senador Miguel Uribe Turbay.
Para el abogado Alejandro Carranza, este tipo de publicaciones fomentan la corrupción y siembra odio y polarización en la ciudadanía, en ese sentido confirmó que no hará conciliación y llegarán hasta las últimas instancias judiciales.
Por su parte, el representante aseguró que el se mantiene en sus acusaciones, asegurando que Uribe falleció por falta de protección de la UNP.
“Entonces, 25 veces Miguel Uribe pidió que se le diera seguridad al gobierno Petro y Petro le dijo que no. Ahí su abogado lo dijo, ahí está la prueba. Pura negligencia estatal.”, indicó el representante.
Debido a que no hubo conciliación, la Sala de Instrucción determinará si abre o no investigación formal.