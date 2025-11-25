Por segunda vez la justicia reitera que Mancuso no podrá vivir en Montería: Corte confirmó fallo

JUSTICIA

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó una decisión de Justicia y Paz sobre que Salvatore Mancuso no podrá vivir en Montería y tampoco permanecer en ocho departamentos donde tuvo influencia cuando fue jefe paramilitar.

El tribunal insiste en que solo con un permiso que se le otorgue previamente, haría algún tipo de desplazamiento.

Mancuso pedía trasladarse de Bogotá a Montería por problemas de salud, pero la jueza no encontró sustento para esa petición.

“No existe evidencia de que la ubicación de Mancuso Gómez en una ciudad distinta a Bogotá mejore las condiciones de salud por las que pidió fijar su domicilio en Montería”.

La jueza de justicia y paz en su momento confirmó que Mancuso no podrá permanecer en ocho departamentos del país: Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, César, Magdalena, La Guajira y Norte de Santander. Además, cinco municipios del departamento de Antioquia, particularmente golpeados por la violencia paramilitar: Apartadó, Ituango, Arboletes, San Pedro de Urabá y Necoclí.

“Esta sala no contó con información respecto del cumplimiento del postulado Salvatore Mancuso con las obligaciones con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización o sus ejecuciones como gestor de paz”.

La decisión tiene como finalidad proteger a las víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia y así evitar algún tipo de revictimización en las comunidades que sufrieron por el accionar paramilitar.