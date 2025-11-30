Exconcejal de Chinchiná en Caldas es acusado de explotación sexual de menores

Captura del exconcejal - Fotografía suministrada por la Fiscalía General de la Nación.

Manizales

La Fiscalía General de la Nación, logró que un juez penal de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra Pedro Davis Sánchez Medina, exconcejal de Chinchiná, por su presunta implicación en el abuso y explotación sexual de menores de edad ocurridos entre 2023 y 2025.

Le puede interesar: Personería de Manizales formula cargos a auxiliar de un colegio por presunto abuso sexual a menor

Los hechos por los que se le acusa

Según los destalles de la investigación, por lo menos, tres menores de edad de 12, 13 y 15 años; fueron sometidos a vejámenes por parte del exfuncionario.

El político, es señalado de inducir a las víctimas a realizar actos sexuales mientras les tomaba fotografías y videos.

Estos registros audiovisuales, extraídos de varios dispositivos electrónicos, dan cuenta de los abusos.

Le puede interesar: Revocan medida de aseguramiento contra el alcalde de Villamaría en Caldas

Modo de obrar del político

El exconcejal presuntamente ofrecía a los menores retribuciones económicas que oscilaban entre $180.000 y $500.000 pesos por el material obtenido.

Las evidencias indican que parte del contenido de explotación sexual era compartido y comercializado con contactos en el extranjero.

La captura del exconcejal

El exconcejal fue capturado en una operación conjunta de la Fiscalía y la Policía Nacional, con el apoyo de agencias internacionales, en la localidad de Los Mártires, centro de Bogotá.

Un fiscal de la Unidad de Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) le imputó los delitos de:

Demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años. Pornografía con personas menores de 18 años. Uso de menores de edad en la comisión de delitos. Actos sexuales con menor de 14 años.

Pedro Davis Sánchez Medina, acusado, no aceptó los cargos que se le imputaban.