Cuáles son los cortes de carne de res más jugosos para asar: ¿Cómo prepararlos?

La carne de res suele ser la favorita cuando se organiza una comida especial o en un asado. Puesto que, su sabor y su textura hacen que muchas personas busquen cortes que queden blandos, jugosos y agradables al comer.

Además, se ha dicho que una carne suave no solo es más rica, sino que también permite disfrutar mejor cada porción sin que resulte dura o seca. Por lo que, las personas a la hora de comprar este alimento analiza muy bien el lugar donde comprarlo.

¿Cómo lograr asar bien una carne?

Dentro de la gastronomía popular, se tiene en cuenta que para lograr un buen asado, no basta con escoger un corte al azar, ya que, la forma de cocinar influye mucho, puntos como el tipo de fuego, el tiempo en la parrilla y hasta dejar la carne reposar unos minutos son detalles que cambian el resultado final.

Un corte de calidad puede volverse seco si se cocina demasiado, y uno sencillo puede quedar delicioso si se trata con cuidado. Por eso, la combinación de un buen corte y una cocción correcta es lo que garantiza una carne tierna y llena de jugo.

¿Cuáles son los mejores corte de carne de res para asar?

Ribeye

En Colombia también se le conoce como el corte Ojo de Bife o Bife Ancho. Este corte es conocido por su gran jugosidad. Tiene pequeñas líneas de grasa dentro de la carne que se derriten al calentarse, lo que lo vuelve suave y muy sabroso.

Bife de chorizo

En el mundo de la gastronomía también se le conoce como bife angosto o New York strip. Este es un corte con buena carne y una capa de grasa en el borde que sirve para darle jugosidad mientras se asa. No es tan graso por dentro, pero sí mantiene una consistencia firme y agradable.

Lomo fino

Se ha de destacar por ser uno de los cortes más suaves. No tiene mucha grasa, pero aun así queda muy blando si se cocina correctamente. Es ideal para quienes desean una carne delicada, fácil de cortar y de masticar.

T-bone

Este corte mezcla dos texturas, porque incluye una parte muy tierna y otra un poco más firme. El hueso central conserva el calor y ayuda a mantener los jugos dentro de la carne, lo que aporta un sabor especial.

¿Cómo se preparan los mejores corte de carne de res para asar?