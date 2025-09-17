Carne de Kobe ¿por qué se considera la mejor del mundo y es tan costosa?

Alrededor del mundo, la carne de alta calidad es uno de los platos más codiciados, pues en la gastronomía se considera uno de los más grandes placeres. Sin embargo, conseguir los cortes de carne más finos puede resultar un trabajo complicado, y también, muy costoso.

La carne de ganado Angus y Brahman, es considerada de muy buena calidad, y de hecho, son muy populares por esta razón. Sin embargo, la mejor carne del mundo no es de ninguna de estas vacas, y tampoco tiene la misma popularidad, pues su origen es muy inusual.

La mejor carne del mundo, la más cara, y con más reconocimientos, es de origen japonés y proviene del ganado wagyu, Este ganado es una raza bovina originaria de la región de Hyogo y su nombre significa ‘vaca japonesa’, caracterizada por tener olores, sabores y texturas que no se encuentran en ninguna otra carne.

Requisitos de la carne Kobe

Se trata de la carne de Kobe, un tipo de carne que debe cumplir ciertas características muy estrictas para no ser considerada solamente wagyu. El kobe, debe venir de un bovino wagyu de piel negra que haya nacido y se haya criado en la región de Hyogo (de la cual hace parte la ciudad Kobe) bajo el cuidado de un granjero local certificado. Además, el animal debe ser sacrificado entre los 28 y 60 meses de edad, siendo vaca virgen o macho castrado y no debe pesar más de 470 kilos.

Por último, y siendo el aspecto más estricto a consideración, la infiltración de grasa, o grasa intramuscular, debe ser mínimo de grado 6. Esta examinación se realiza luego de que es sacrificado el animal, y en caso de no cumplir con este requisito es simplemente considerada como carne wagyu y no como kobe.

¿Por qué es tan cara la carne kobe?

El precio de la carne Kobe es tan alto debido a la producción de la misma, dado el proceso que toma la crianza de este tipo de ganados, que en Japón, aún es artesanal, al año se producen y se exportan tan solo 3.000 kilos de esta carne, por lo que conseguir estos cortes certificados es muy difícil, lo que hace que su precio se dispare. Un solo kilo de esta carne ronda un precio cercano a los 400 dólares, lo que sería aproximadamente 1′500.000 pesos colombianos.

En diferentes partes del mundo como Australia, Uruguay o Estados Unidos, han intentado replicar la carne de kobe mediante la crianza de vacas y toros nacidos en Japón, y a pesar de conseguir una ganadería con una genética auténtica, no logran obtener el certificado de autenticidad Kobe, por lo que su precio es mucho menor.

Este producto es realmente algo nuevo en el mundo, pues a pesar de que la existencia de este ganado se remonta a siglos pasados, la exportación de esta carne a Europa se encontraba prohibida hasta 2014, sin embargo, desde que empezó a ser distribuida, no tardó en posicionarse como la mejor carne del mundo.

