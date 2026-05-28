Policía de Tránsito recupera carro robado y captura al conductor en la vía Sincelejo - Calamar
El vehículo tenía una denuncia vigente por hurto interpuesta ante la Fiscalía de San Juan Nepomuceno, lo que motivó la captura del implicado por el delito de receptación
En desarrollo de las acciones operativas y de control adelantadas por la Policía Nacional en las carreteras del departamento, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar lograron la captura de una persona por el delito de receptación y la recuperación de un vehículo reportado como hurtado.
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El procedimiento se llevó a cabo en el kilómetro 87 de la Ruta 2515, vía Sincelejo – Calamar, donde los uniformados realizaron labores de verificación a un vehículo clase automóvil de placas JXZ-846, conducido por un hombre de 42 años de edad, oriundo de Valledupar.
Durante la inspección y consulta de antecedentes del automotor en los sistemas de información, las autoridades establecieron que el vehículo registraba una denuncia vigente por el delito de hurto, instaurada ante la Fiscalía Local 7 de San Juan Nepomuceno (Bolívar), con fecha del 26 de mayo de 2026.
Ante esta situación, los policías procedieron a capturar al ciudadano por el delito de receptación, siendo dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los hechos que se le atribuyen.
El vehículo recuperado, avaluado en aproximadamente 45 millones de pesos, fue puesto igualmente a disposición de la autoridad competente para los trámites correspondientes y posterior restitución a su propietario.
“Los puestos de control y las verificaciones permanentes en las carreteras de Bolívar continúan arrojando resultados importantes contra el delito. Invitamos a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier hecho sospechoso y a verificar siempre la legalidad de los vehículos antes de adquirirlos”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.