Policía de Tránsito recupera carro robado y captura al conductor en la vía Sincelejo - Calamar

En desarrollo de las acciones operativas y de control adelantadas por la Policía Nacional en las carreteras del departamento, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar lograron la captura de una persona por el delito de receptación y la recuperación de un vehículo reportado como hurtado.

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El procedimiento se llevó a cabo en el kilómetro 87 de la Ruta 2515, vía Sincelejo – Calamar, donde los uniformados realizaron labores de verificación a un vehículo clase automóvil de placas JXZ-846, conducido por un hombre de 42 años de edad, oriundo de Valledupar.

Durante la inspección y consulta de antecedentes del automotor en los sistemas de información, las autoridades establecieron que el vehículo registraba una denuncia vigente por el delito de hurto, instaurada ante la Fiscalía Local 7 de San Juan Nepomuceno (Bolívar), con fecha del 26 de mayo de 2026.

Ante esta situación, los policías procedieron a capturar al ciudadano por el delito de receptación, siendo dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los hechos que se le atribuyen.

El vehículo recuperado, avaluado en aproximadamente 45 millones de pesos, fue puesto igualmente a disposición de la autoridad competente para los trámites correspondientes y posterior restitución a su propietario.

“Los puestos de control y las verificaciones permanentes en las carreteras de Bolívar continúan arrojando resultados importantes contra el delito. Invitamos a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier hecho sospechoso y a verificar siempre la legalidad de los vehículos antes de adquirirlos”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.