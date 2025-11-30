Avanza la recuperación del río Bogotá: nuevos corredores verdes y más de 150.000 árboles nativos

Una buena noticia para Bogotá, y es que están cumpliendo con la promesa de recuperación del afluente más importante, con obras que abarcan más de 100 kilómetros desde Soacha hasta Chía, con mantenimiento, revegetalización y restauración ecológica.

Se trata del proyecto denominado “Parque Lineal del Río Bogotá”, en el que están realizando una intervención ambiental, de más de 150 mil árboles existentes, con la plantación de 32.500 nuevos árboles, la restauración de senderos peatonales, instalación de cercas y adecuación de hábitats para aves y mamíferos.

Amaury Rodríguez, el director técnico de la corporación Autónoma regional de Cundinamarca, explicó que el plan revegetalización es para los 111 kilómetros de la cuenta alta y medio del río Bogotá.

¿Qué traerá el proyecto para el río Bogotá?

Todo este plan, permitirá la restauración de los hábitats naturales y favorecerán el retorno de diversas especies de fauna, contribuyendo a la recuperación de la biodiversidad. Además, permitirán recuperar los servicios ecosistémicos asociados al río Bogotá y recuperar un espacio que le pertenece a todos los capitalinos.