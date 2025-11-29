Así era el modus operandi detrás del “Monstruo de Ciudad Bolívar”: Presunto asesino de Catalina Leyva

Colombia

Las autoridades capturaron al presunto violador en serie conocido como El Monstruo de Ciudad Bolívar, señalado de al menos 19 casos de abuso sexual, además del feminicidio de Catalina Leyva y delitos de extorsión y pornografía con menores.

Perfil criminal

Según la investigación, el hombre utilizaba perfiles falsos en redes sociales, especialmente en Facebook para ofrecer empleos como modelos de contenido audiovisual, con sueldos atractivos de hasta cuatro millones de pesos mensuales.

Las víctimas, muchas de ellas jóvenes entre 17 y 21 años, y en algunos casos menores de edad, eran contactadas tras creer en la promesa laboral. Una vez acudían a la cita, eran llevadas a zonas boscosas o apartadas de la localidad de Ciudad Bolívar (o incluso a municipios vecinos como Soacha), donde al parecer eran abusadas, grabadas y extorsionadas.

El caso que lo denunció: Catalina Leyva

El crimen que permitió identificar la red ocurrió el 8 de noviembre de 2024. Ese día, Catalina Leyva, una joven de 24 años, acudió a una supuesta entrevista laboral en el barrio Perdomo (Ciudad Bolívar).

Más tarde fue hallada sin vida en una zona boscosa de la localidad. Las primeras pruebas determinaron que había sido estrangulada y abusada sexualmente, y presentaba múltiples hematomas en piernas, espalda y rostro.

Tras el hallazgo, el equipo de investigación del Fiscalía General de la Nación (a través del Cuerpo Técnico de Investigación CTI) comenzó a recopilar denuncias, testimonios de sobrevivientes y relatos que, con el tiempo, confirmaron un patrón: falsas ofertas de trabajo, engaños y violencia sistemática.

Un patrón delictivo estructurado y atroz

De acuerdo con las indagaciones, el agresor recrudecía su violencia con cada víctima: los abusos, las grabaciones sin consentimiento, la extorsión y el robo de pertenencias hacían parte de su modus operandi.

Muchas de las mujeres quedaron marcadas por las agresiones, y algunas denunciaron haber sido contactadas bajo la promesa de trabajo honesto.

El caso de Catalina Leyva permitió a la Fiscalía dimensionar la magnitud del fenómeno. Lo que en un inicio parecía un crimen aislado, una falsa oferta laboral que terminó en feminicidio, con el tiempo se reveló como la punta de un iceberg: múltiples víctimas que fueron engañadas, abusadas y explotadas.

¿Qué dice la familia de Catalina?

En el momento en que se conocieron los hechos, Caracol Radio estableció conexión con el padre de la joven, Luis Leyva, quién informó que su hija fue hallada sin vida y con signos de violencia sexual y las autoridades no habían mostrado mayor avance en el proceso de investigación.

¨Pasado el caso, lo llevaron a la Fiscalía de Unidad de Vida de la sección de Palo Quemao. Allí nos asignaron una investigadora del CTI, doña Fanny Lozano, y bueno, en el sitio del deceso de la niña encuentran el celular con ella porque no se robaron ninguna de las cosas personales de ella, ni el celular, ni su billetera, nada. Allí se encuentra el celular, se lo toman en custodia el CTI en compañía de su cuerpo, que lo envían a medicina legal¨. Afirmó Leyva.