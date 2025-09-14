Miles de niños interactuaron con animales en primera versión del Animal Fest en Cartagena

Cartagena

Con entusiasmo y alegría, los cartageneros vivieron la primera versión del Animal Fest, un evento gratuito organizado por la Alcaldía Mayor de Cartagena a través de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata). Desde tempranas horas, miles de familias llegaron a la Villa Olímpica para compartir un espacio de integración familiar donde prevalecen el respeto por los animales, la recreación y la promoción del agro cartagenero.

El alcalde Dumek Turbay Paz y el director de la Umata, Adolfo Pérez, encabezaron el lanzamiento oficial del festival y realizaron un recorrido por cada una de sus zonas: el stand de la marca Cartagena es Agro, con la oferta de productores campesinos y los espacios de artesanos y empresarios del campo; la Granja Umata, donde los niños interactúan con diversas especies; y la zona de atención veterinaria, que brindó servicios gratuitos a decenas de mascotas.

Los niños fueron los más felices de la jornada: conocieron caballos, vacas, ponis, mini horses, conejos y aves de corral, además de disfrutar de la zona de recreación infantil diseñada para ellos. Muchas familias asistieron con sus mascotas, que recibieron atención veterinaria sin costo.

El alcalde Dumek Turbay Paz destacó el alcance de la iniciativa: “El Animal Fest es una fiesta para toda la familia. Lo preparamos con mucho cariño desde la Alcaldía para que los cartageneros vivan un fin de semana diferente, aprendan sobre el respeto a los animales y valoren el trabajo del campo. Aquí los niños juegan, las mascotas reciben atención, los campesinos muestran lo mejor de su producción y nuestros artesanos tienen un espacio digno. Este es el espíritu de una Cartagena que dice sí al bienestar animal y al orgullo rural”.

Por su parte, el director de la Umata, Adolfo Pérez, resaltó la masiva participación ciudadana: “Hoy vemos familias completas disfrutando, aprendiendo y conociendo la riqueza de nuestra Cartagena rural. Con el Animal Fest reafirmamos que el bienestar animal, la educación y el agro van de la mano. La respuesta ha sido maravillosa: niños felices en la Granja Umata, mascotas atendidas, campesinos y artesanos mostrando productos de excelente calidad. Este festival llegó para quedarse”.

El Animal Fest también fue motivo de alegría para los asistentes, quienes compartieron sus impresiones sobre la importancia de este espacio para las familias y la ciudad.

Gran lanzamiento de Cartagena es Agro

El Animal Fest también marcó el lanzamiento oficial de la marca Cartagena es Agro, que identifica los productos cultivados en el territorio rural del Distrito. Cerca de 50 productores campesinos ofrecen alimentos frescos y transformados como yuca, plátano, ñame, arroz, huevos y hortalizas, todos con sello de calidad y confianza.

La programación continúa este domingo 14 de septiembre en el complejo deportivo Jaime Morón, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. La Alcaldía invita a todos los cartageneros a participar, apoyar a los campesinos y artesanos con la compra de productos de Cartagena es Agro y disfrutar de la variada oferta educativa, recreativa y cultural que ofrece el festival.