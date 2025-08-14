Expopet 2025: fecha, boletas, concursos para las mascotas y actividades en familia

Programa de adopción de gatos y perros / Secretaría de Medio Ambiente de Caldas

Este año Expopet celebra su décimo aniversario como escenario ideal donde las mascotas son las protagonistas. En Corferias se llevará a cabo del 14 al 18 de agosto este evento que espera se convierta en un ambiente familiar, lleno de actividades, entretenimiento y diversión.

¿Qué actividades podrá encontrar?

La Copa Internacional Felina: espectáculo y concurso de gatos de raza y criollos con jueces internacionales. Los felinos son juzgados según estándares morfológicos de belleza y estructura corporal (ojos, perfil, musculatura, pelaje, etc.), al estilo de un certamen de belleza felino.

La Escuela de la Felicidad.

La Pet Arena.

El Congreso Veterinary Week 360.

¿Cuánto cuesta el ingreso a la feria?

Las personas mayores de 12 años podrán ingresar a Expopet por $17.000 COP y los niños de 5 a 12 años por $13.000 COP.

Además, los estudiantes de carreras universitarias afines, podrán adquirir su entrada por $14.000 COP, presentando su carnet en la taquilla.

Jornada de adopción por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.

A partir del 14 de agosto y por los 5 días del festival, entre las 12:00 pm y las 5:00 pm, en el pabellón 8 de Corferias, los visitantes podrán conocer los perros y gatos en busca de una familia que los ame y cuide para siempre.

¿Cuáles son los requisitos para adoptar?

Ser mayor de edad.

Presentar fotocopia del documento de identidad.

Si la adopción es de un perro, se debe llevar correa y, para razas de manejo especial, también bozal.

Si la adopción es de un gato, se debe llevar guacal.

Disponer de tiempo para una entrevista y conocer sobre la adopción responsable.

Charlas académicas y reflexivas sobre el cuidado de las mascotas