Sostenibilidad y agroindustria en Palnorte S.A.S.

Colombia

Palnorte S.A.S. es una empresa agroindustrial sostenible, comprometida con el medio ambiente y con las comunidades palmeras Catatumbo.

Inició operaciones formalmente en 2015, con una planta extractora con capacidad inicial de 15 toneladas por hora en Tibú, Norte de Santander, y desde entonces ha crecido hasta operar con una capacidad de 45 toneladas por hora, movilizando la economía regional mediante la palma de aceite.

Ademásm Palnorte ha adoptado varias medidas reales para asegurar que su operación agroindustrial no genere impactos ambientales negativos, sino que más bien contribuya a la conservación y regeneración.

Estas son algunas de las medidas:

Certificación APS para cultivo y planta de beneficio: En enero de 2025, Palnorte obtuvo la certificación ICONTEC bajo los estándares APS Colombia, tanto para cultivo (NE 001:2022) como para la planta de beneficio (NE 002:2022). Esto lleva al cumplimiento de buenas prácticas ambientales, sociales y laborales, y permite acceso a mercados e inversiones con criterios de sostenibilidad.

Seguimiento al cambio en uso de suelo y cobertura vegetal: En el departamento de sostenibilidad, Palnorte realiza estudios especializados para identificar dónde han ocurrido transformaciones del paisaje, cuántas hectáreas de bosque han sido afectadas, y qué acciones compensatorias emprender. Por ejemplo, entre 2010 y 2020 se identificaron 50,5 hectáreas de bosque afectadas en cinco plantaciones que estaban en proceso de certificación, sobre un total de casi 987,2 hectáreas analizadas. Palnorte respondió con un plan de compensación previsto para restituir 60,5 hectáreas de ecosistemas similares, con compromisos de conservación de largo plazo.

Producción orgánica / abonos / recuperación de suelos: A través de su línea “Orgánicos Palnorte”, que cuenta con la certificación de Negocio Verde de CORPONOR, Palnorte produce abonos orgánicos (Biopalm, Biopalm Mineral) a partir de biomasa residual del proceso de extracción. Estos productos ayudan a recuperar estructura del suelo, mejorar retención de humedad, prevenir erosión, liberar suelos arcillosos, y disminuir dependencia de insumos químicos sintéticos.

Palnorte no es solo extractora, pues tiene una relación muy estrecha con pequeños y medianos productores en la zona del Catatumbo.

Actualmente, cuenta con 214 accionistas, 215 trabajadores directos y 45 comunidades beneficiadas mediante su fundación de RSE FUNPALCAT.

Además, Palnorte ofrece asistencia agronómica a sus proveedores de RFF: seguimiento de campo, visitas fitosanitarias, censos de producción, laboratorios para detectar enfermedades y optimizar planes de nutrición de los cultivos.

Los retos que enfrenta Palnorte son mantener y mejorar los estándares de certificación, pues considera necesario asegurar que las iniciativas de compensación ambiental cumplan sus compromisos.

Además, quiere garantizar rentabilidad sin sacrificar los estándares ambientales, así como adaptar e innovar para reducir la huella de carbono, dar un manejo eficiente del agua, los residuos y los afluentes, y asegurar que los impactos positivos lleguen a todas las comunidades.

Innovación en el proceso industrial de extracción del aceite de palma

El objetivo de la empresa Palnorte es mejorar su competitividad, optimizar impactos ambientales y ajustar procesos operativos.

Palnorte ha incursionado en innovaciones concretas que permiten mejorar su competitividad, optimizar impactos ambientales y ajustar procesos operativos.

Estos proyectos son:

Adopción de tecnologías de clarificación y recuperación de aceite: La empresa instaló centrifugas ALFA LAVAL que permitan recuperar aceite de las corrientes de efluentes. Estas centrifugas reducen las pérdidas de aceite en un 7% en la corriente de descarga, lo cual representa un avance considerable en eficiencia.

Cogeneración energética a partir de biomasa: Palnorte utilizó el vapor generado en sus calderas, lo que permite que la biomasa residual del proceso sirva para alimentar la turbina generadora de energía, además de recuperar vapor condensado para reintroducirlo al sistema. Esta estrategia reduce el uso de combustibles fósiles y disminuye la huella energética, aumentando la autonomía energética de la planta.

Mejoras en tratamiento de aguas residuales y generación de biogás (proyecto en curso): Se han desarrollado mejoras en sistemas de tratamiento de aguas residuales, optimizados para cumplir normativa ambiental vigente; se proyecta generar biogás como subproducto del proceso. Esto permite aprovechar residuos líquidos para generar energía, cerrando círculos de sostenibilidad.

Laboratorio y asistencia agronómica para mejora de lotes: Palnorte no solo procesa el fruto, sino que apoya técnicamente a los palmicultores con servicios de laboratorio para detección temprana de enfermedades, correcto plan de fertilización, medición del porcentaje de extracción en lotes, seguimiento de producción. A demás de liderar una investigación que permita desarrollar un insumo para combatir una de las enfermedades más letales del cultivo de palma de aceite.

Aplicativos digitales: GeoPalnorte es un aplicativo que optimiza la recolección de datos en campo sobre los cultivos, permitiendo a los productores visualizar información agronómica e ingresos económicos de sus lotes; y el Sistema Horus es un sistema de registro y control para verificación de tiques de báscula. Estas herramientas permiten mayor trazabilidad, transparencia, y mejor toma de decisiones tanto para la empresa como para los productores.

Responsabilidad Social Empresarial en la palmicultura

La empresa Palnorte articula una estrategia social que busca bienestar comunitario, desarrollo humano, cultura, salud, educación, y ambiente, especialmente en zonas rurales del municipio de Tibú y alrededores.

Para la empresa Palnorte S.A.S, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) no es un complemento sino parte esencial de su misión y su operación.

A través de su fundación Funpalcat (Fundación Palmicultores del Catatumbo), la empresa articula una estrategia social que busca bienestar comunitario, desarrollo humano, cultura, salud, educación, y ambiente, especialmente en zonas rurales del municipio de Tibú y alrededores.

Proyectos sociales y comunitarios

Frutos para el Catatumbo: Proyecto iniciado en 2017 bajo FUNPALCAT, que creó espacios para los niños y adolescentes de las veredas cercanas a la planta extractora. Incluye “Estrellas Palnorte” (escuela deportiva) y “Casa Recreo” (ocupación del tiempo libre mediante arte, lectura, deporte) para formación en habilidades de vida. Educación ambiental y ecología local: Proyecto ECO PALM – Palmicultura Ecológica, que trabaja en educación ambiental con más de 500 niños de diferentes centros educativos, promoviendo puntos de acopio para plásticos, rutas de recolección, adecuada disposición de residuos para evitar contaminación de ecosistemas. Mesas de participación comunitaria: La “Mesa de Valor Socioambiental”, espacio donde los presidentes de juntas de acción comunal de las 45 veredas proveedoras pueden expresar necesidades, recibir herramientas, presentar proyectos para mejorar sus comunidades. Esto fortalece el liderazgo local, la capacidad de gestión comunitaria. Infraestructura comunitaria: FUNPALCAT ha intervenido con aulas escolares, adecuación de baterías sanitarias, rehabilitación de instalaciones en veredas, mejoramiento de infraestructura rural.

Integración de RSE con sostenibilidad e innovación

La RSE en Palnorte está muy ligada no solo al bienestar social sino también al ambiental.

Por eso, les ha apostado a proyectos de educación ambiental que se unen con gestión de residuos, así como la certificación APS exige prácticas responsables en relación con comunidades, suelos, biodiversidad.

Además, los laboratorios agronómicos permiten mejores condiciones tecnológicas para los productores, lo que repercute no solo en productividad sino en menos impactos ambientales.

RSE también forma parte de la visión institucional de Palnorte: sus valores corporativos incluyen responsabilidad, innovación, inte