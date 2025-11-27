Identificada la mujer hallada en la vía Montería-Guateque: Investigan las causas de la muerte

Montería

Las autoridades de Montería confirmaron la identidad de la mujer que fue encontrada con lesiones graves el pasado domingo en la vía al corregimiento de Guateque y que falleció durante la madrugada de este martes en la Clínica La Esperanza.

La víctima fue identificada como Aura Arrieta, de 36 años, madre cabeza de hogar y progenitora de dos niñas, quien sucumbió tras permanecer varias horas con pronóstico reservado. El hallazgo inicial se produjo cuando transeúntes la localizaron herida y procedieron a trasladarla al centro asistencial, donde ingresó sin identificación, un factor que retrasó la notificación a sus familiares.

En el lugar de los hechos, los investigadores localizaron la motocicleta que habría sido conducida por Arrieta, junto a un plato de aluminio que contenía alimentos. Estos elementos constituyeron la base para que las primeras indagaciones se orientaran hacia un posible accidente de tránsito como el escenario más plausible. No obstante, según fuentes cercanas al caso, esa línea de investigación ha perdido peso sustancialmente, lo que ha llevado a los investigadores a analizar otros contextos para determinar el origen de las lesiones que presentaba la mujer.

Otra línea de investigación

Aunque de manera extraoficial se ha mencionado la posibilidad de un hecho vinculado a violencia interpersonal, no existe hasta el momento ningún comunicado oficial que avale o concrete esta nueva hipótesis.

Las autoridades competentes han sido enfáticas al insistir en que cualquier conclusión definitiva sobre la causa de la muerte de Aura Arrieta debe derivar exclusivamente de la evidencia recopilada y del proceso técnico. Paralelamente, han realizado un llamado a la ciudadanía para evitar especulaciones y permitir que las pesquisas avancen con normalidad.

La familia de Arrieta, mientras tanto, ha expresado su agradecimiento por el apoyo recibido durante esta tragedia y ha solicitado respeto por la memoria de la fallecida en medio de un momento de profundo dolor.

Las investigaciones, que continúan su curso, se concentran ahora en desentrañar las circunstancias exactas que rodearon este trágico suceso en la vía Montería-Guateque, a la espera de que las pruebas forenses y periciales ofrezcan respuestas concluyentes.