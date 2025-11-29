🔴 EN VIVO | Bayern Múnich vs. San Pauli por Bundesliga: siga acá el partido con Luis Díaz titular

<b>Bayern Múnich</b> regresa al torneo local luego de jugar la UEFA Champions League. Con ello <b>vuelve a ser inicialista el futbolista colombiano Luis Díaz</b>, esta vez ante el San Pauli por la fecha 12 de la Bundesliga, en el estadio Allianz Arena. El equipo de <b>Vincent Kompany</b> viene de perder su invicto de 21 partidos sin perder, luego de caer 3-1 ante el Arsenal en la Liga de Campeones por la fecha 5 de la fase liga, en lo que fue su visita a Londres.Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/11/27/polemica-en-liverpool-se-conocio-el-culpable-de-la-salida-de-luis-diaz/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/11/27/polemica-en-liverpool-se-conocio-el-culpable-de-la-salida-de-luis-diaz/"><b>¡Polémica en Liverpool! Se conoció el culpable de la salida de Luis Díaz</b></a>Aun con esta derrota, e<b>n Alemania sigue invicto y lidera el campeonato con 31 puntos,</b> producto de 10 triunfos y solo empate. En la jornada anterior goleó 6-2 a Friburgo en condición de local.San Pauli, por su parte, ocupa la posición decimosexta con tan solo 7 puntos en once partidos jugados, <b>viene arrastrando 8 juegos consecutivos perdiendo</b> en el torneo alemán y ahora se enfrenta al gran reto frente al mejor equipo del país.