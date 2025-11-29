Fútbol

🔴 EN VIVO | Bayern Múnich vs. San Pauli por Bundesliga: siga acá el partido con Luis Díaz titular

El colombiano regresa a ser inicialista luego de no jugar en el compromiso de la Champions League.

Luis Díaz jugador de Bayern Múnich en la Bundesliga 2025-26 / Getty Images)

Luis Díaz jugador de Bayern Múnich en la Bundesliga 2025-26 / Getty Images)

Laura Reina

Caracol Radio
