Gremios de cinco departamentos reclaman medidas inmediatas que aseguren el suministro de gas

Manizales

A través de una comunicación enviada al presidente de la República y parte de su gabinete ministerial, los representantes de los sectores productivos de cinco departamentos del Centro-Occidente y Suroccidente del país, destacaron que la situación se evidencia de forma crítica en el abastecimiento y la escalada de precios del gas natural, un energético indispensable para la estabilidad social, la productividad industrial, la generación de empleo y la competitividad económica de nuestras regiones.

Así lo explicó Mónica Londoño, Directora Ejecutiva del Comité Intergremial de Caldas.

“Esta es una declaración conjunta porque entendemos que solo unidos podemos enfrentar un desafío que afecta directamente nuestra competitividad, el bienestar de los hogares y la estabilidad de miles de empresas”, destacó la líder gremial.

“No es un evento coyuntural”: gremios

En la misiva enviada, destacan que la problemática actual, lejos de ser un evento coyuntural, es el resultado palpable de un deterioro estructural, tanto técnico como regulatorio, acumulado durante años y que hoy se manifiesta con una urgencia ineludible.

“Consideramos imperativo exponer a continuación una serie de consideraciones detalladas respecto al sombrío panorama actual y las medidas que se requieren con apremio”.

Solicitudes al Gobierno Nacional

Modificación del Esquema Tarifario de Transporte por Distancia: migrar urgentemente hacia esquemas de agregación de tramos o la implementación de estampillas regionales.

Ajustes Regulatorios para Habilitar Importaciones Estratégicas por Caribe y Pacífico.

Celeridad y Decisión en la Aprobación de Nuevos Proyectos de Importación.

Retomar la Construcción de la Regasificadora del Pacífico.

Impulso Integral a Nuevas Fuentes de Oferta Naciona.

Exigencias de los empresarios y líderes gremiales

Incentivar la exploración y explotación en yacimientos convencionales.

Avanzar con rigor técnico y sin sesgos ideológicos en proyectos offshore y en el desarrollo de yacimientos no convencionales (YNC).

y en el desarrollo de yacimientos no convencionales (YNC). Garantizar procesos de licenciamiento ambiental con tiempos definidos y realistas que permitan materializar estas oportunidades estratégicas con celeridad y responsabilidad.

La crisis del gas en Colombia

De acuerdo con el Informe de Recursos y Reservas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), las reservas probadas de gas natural experimentaron una disminución del 13% en 2024, pasando de 2.373 a 2.064 Gpc (Gigapiés cúbicos).

Desde los gremios es considerado un retroceso que ha reducido la relación reservas–producción de 6,1 a tan solo 5,9 años.

“Esta cifra no solo subraya la precariedad de la autosuficiencia a corto plazo, sino que resalta la urgencia ineludible de adoptar decisiones de política pública que reviertan esta tendencia”, indican en la carta los gremios.

“El factor determinante de esta caída es la drástica reducción en la actividad exploratoria. Colombia pasó de perforar un promedio de 120 pozos exploratorios por año a un mínimo histórico de 27 pozos en 2024″, dijo Mónica Londoño, líder de los gremios caldenses.

Una crisis progresiva

Las proyecciones del sector confirman que el déficit de gas natural se intensificará progresivamente, obligando a una mayor dependencia de fuentes externas. Se proyecta un déficit de 117 MPCD (Millones de Pies Cúbicos Diarios) en 2026, escalando a 224 MPCD en 2027 y alcanzando los 260 MPCD para 2029.

Este volumen deberá ser cubierto con gas importado, lo que no solo implica mayores tarifas debido a la distancia y los costos logísticos, sino que también introduce restricciones operativas por la limitada capacidad de regasificación y transporte.C.

Entre 2021 y 2025, los precios de la molécula de gas se han triplicado, superando la barrera de los 15 USD por unidad térmica.

“Este aumento desproporcionado impacta de forma crítica a los territorios ubicados en el centro del país y a aquellos más alejados de los puntos de producción y del Sistema Nacional de Transporte (SNT), como son nuestras regiones” destacan en la carta enviada al gobierno nacional.

Los Comités Intergremiales de Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima y Valle del Cauca; reafirmamos que la energía es un asunto de seguridad nacional.