Más de 19.000 maestros en Caldas se afectarían por el deterioro de recursos del FOMAG

Manizales

Los constantes cambios, exceso de burocracia, negocios contractuales con gestores farmacéuticos, con prestadores de la red primaria y complementaria, entre otras dificultades, son causantes del problema de atención en salud a los profesores que pertenecen al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), según explica Gloria Nelfi Salazar, secretaria de seguridad social del sindicato de Educadores Unidos de Caldas (EDUCAL), quien indica que el modelo de contratación es directa y no por licitación pública y las modalidades de pago han incrementado los costos de la prestación de la salud del magisterio.

“Hay un déficit de conocimiento público y es de $ 2.7 billones en la prestación de los servicios de salud del magisterio colombiano y unos traslados para cubrir esos déficits de cesantías y pensiones que hemos dicho y fuera de esos problemas que afectan la prestación del servicio, son los efectos, ya que hemos perdido integralidad en los servicios y lo primordial del Acuerdo 03, que es la gestión de riesgos; si usted contrata por evento le pagan por servicio prestado, no hay ninguna política en prevención y prestación y por la pérdida del régimen exceptuado de salud del magisterio que es una conquista de 1989”.

La sindicalista, agrega que desde EDUCAL ha estado en el escenario nacional defendiendo el derecho a la salud de los docentes caldenses, a pesar de que no ha habido solución desde el nivel central.

“Siguen los problemas con viáticos y reembolsos, en la contratación formalizada de la red, tenemos por fuera prestadores que son indispensables y todo el inconveniente de la contratación derivado de cambios permanentes que no resuelven lo estructural, podrán cambiar funcionarios cada que quieran, pero sino solucionan los temas estructurales en la prestación del servicio no avanzaremos en subsanar la crisis de la salud”, dice la Secretaria de Seguridad Social de EDUCAL.

Los directivos del sindicato se encuentran en Bogotá analizando el tema que preocupa a los docentes y sus familias, no obstante, Salazar afirma que el problema de pendientes, el servicio de salud en general y las fallas en la promoción y prevención de riesgo sigue vigente.