Llaman a control político en el Senado a la Ministra de Transportes, la ANI y al INVÍAS

Tras la insistencia del senador Guido Echeverri Piedrahíta al Ministerio de Transporte y a las entidades encargadas de las vías a nivel nacional sobre respuestas respecto al futuro de la Concesión vial Autopistas del Café, ha encontrado eco en el Congreso de la República.

Por lo anterior, el 1 de diciembre de 2025, la Comisión Sexta del Senado, será el escenario de un debate de control político que abordará de manera integral el espinoso tema de las concesiones viales, las tarifas de los peajes y la inversión real del recaudo a nivel nacional.

Citaciones a funcionarios del gobierno nacional

Para responder a las inquietudes del legislador y del país, han sido citados la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla; el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Javier Torres Yarzagaray, y el director encargado del Instituto Nacional de Vías (Invías), Jhon Jairo González Bernal.

La convocatoria se materializa gracias a la gestión del senador Echeverri para impulsar el debate de control político denominado “por medio del cual se dictan lineamientos técnicos para los estudios de prefactibilidad, factibilidad, fijación, de tarifas de los peajes e inversión de recaudo en Colombia”.

Este debate tiene como objetivo primordial establecer la transparencia y equidad en la forma en que se estructuran y ejecutan estos contratos, que tienen un impacto directo y significativo en la economía de los ciudadanos y en el desarrollo territorial.

Solicitud de respuesta del Senador

En el mes de marzo, el senador Guido Echeverri ya había convocado a un debate de control político a la cartera de Transporte.

En aquella ocasión, el foco principal estuvo en el desbalance económico de la Concesión IP Conexión Centro, propuesta que entraría a reemplazar a la actual concesión Autopistas del Café, la cual está proyectada para convertirse en el futuro administrador de la estratégica vía de 256 Km de longitud que conecta los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, una vez venza el contrato de Autopistas del Café en 2027.

Durante ese debate, llevado a cabo en la Comisión Sexta del Senado, el Gobierno Nacional no proporcionó las respuestas claras y contundentes que el senador Echeverri y la opinión pública esperaban.

Desde entonces, el senador Echeverri Piedrahíta ha sido reiterativo en su labor de vigilancia y supervisión. Ha señalado que, en el presente período legislativo, ha radicado múltiples proposiciones orientadas a la realización de debates de control político, ejerciendo así las facultades constitucionales que le corresponden al Congreso de la República, y que, pese a la indudable relevancia institucional de estos temas, sus solicitudes no habían sido programadas oportunamente.

“Dado el interés público que reviste esta iniciativa y el impacto que tiene sobre la infraestructura vial, la movilidad, la competitividad regional y los derechos de los usuarios, su estudio y discusión requieren un trámite oportuno y transparente”, destacó el senador caldense.