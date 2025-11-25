Venezuela habría amenazado a aerolíneas con suspender su derecho de tráfico de no retomar operaciones

A través de un comunicado, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) se pronunció acerca de la suspensión temporal de vuelos decidida por las aerolíneas tras la alerta de seguridad aérea emitida por Estados Unidos.

La IATA explicó que estas medidas se deben justamente al aviso de la Administración Federal de Aviación estadounidense, que pidió “extremar la precaución” al sobrevolar territorio venezolano y el sur del Caribe ante “una situación potencialmente peligrosa en la región”, y otras alertas similares emitidas por autoridades españolas en las últimas horas.

Sin embargo, la Asociación aseguró que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela pidió a las aerolíneas retomar sus operaciones en un plazo de 48 horas “bajo advertencia de suspensión de los derechos de tráfico”, el permiso que otorga autorización para sobrevolar, aterrizar y despegar en el espacio aéreo de otro país.

“Esta decisión reducirá aún más la conectividad hacia el país, que ya es uno de los menos conectados de la región”, advirtió la IATA ante la eventual suspensión del permiso a las aerolíneas.

IATA pide claridad, diálogo y flexibilidad ante la suspensión de las operaciones aéreas en Venezuela

En su comunicado, la asociación comercial de las aerolíneas del mundo, que representa a unas 350 aerolíneas que componen cerca del 80 % del tráfico aéreo mundial, hizo un llamado a las autoridades y partes interesadas en la evaluación de seguridad del espacio aéreo venezolano para que “cooperen de manera más alineada y brinden mayor claridad a las aerolíneas que operan en la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía".

Así, la IATA pide diálogo y flexibilidad, mientras que ratifica el compromiso de las aerolíneas miembros con restablecer las operaciones hacia y desde Venezuela “tan pronto como las condiciones lo permitan”, además de mantener canales abiertos de comunicación con autoridades venezolanas, “a fin de coordinar acciones que garanticen la seguridad, la conectividad y la protección de los derechos de los pasajeros”.