Tabla de posiciones Eliminatorias Femeninas al Mundial: Así quedó Colombia tras empatar con Bolivia

Comenzó la fecha 3 de la Liga de Naciones Femenina, torneo clasificatorio al Mundial Brasil 2027. A esta jornada, la Selección Colombia llegó como líder, pero puso en amenaza esta ubicación con el empate ante Bolivia.

La Tricolor acumuló 7 puntos, luego de las dos victorias ante Perú y Ecuador. Además, cuenta con 4 goles de diferencia, pero en caso de que Venezuela gane por más de 3 goles, asumiría el liderato.

Colombia 1-1 Bolivia

La Tricolor vivió un complicado encuentro ante la Verde en La Paz. La altura no fue un aspecto menor y esto les terminó pesando para poder llevarse un resultado diferente. Lo inició ganando el cuadro boliviano con anotación de Sonia Turihuano al minuto 46 y lo empató Colombia al 76′ mediante Gabriela Rodríguez.

Perú 3-1 Chile

El equipo Inca se impuso y sumó su primera victoria del campeonato. Abrió el marcador García al minuto 30′ y lo empató Nayadet López al 41′. Pero en el segundo tiempo fue Luz Campoverde (62′) y Raquel Bilcape (65′) las que le dieron la victoria a las peruanas.

Pos. País Partidos Puntos Diferencia 1. Colombia 3 7 +4 2. Venezuela 2 5 +1 3. Chile 3 4 +3 4. Ecuador 2 4 +3 5. Argentina 2 3 +2 6. Perú 2 1 -1 7. Uruguay 2 0 0 8. Paraguay 1 0 -3 9. Bolivia 3 0 -9

Otros partidos de la fecha 3

- Ecuador vs. Venezuela

- Paraguay vs. Uruguay

*Descansa Argentina



