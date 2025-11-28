Tabla de posiciones Eliminatorias Femeninas al Mundial: Así quedó Colombia tras empatar con Bolivia
La Tricolor sigue invicta en el camino a Brasil 2027.
Comenzó la fecha 3 de la Liga de Naciones Femenina, torneo clasificatorio al Mundial Brasil 2027. A esta jornada, la Selección Colombia llegó como líder, pero puso en amenaza esta ubicación con el empate ante Bolivia.
La Tricolor acumuló 7 puntos, luego de las dos victorias ante Perú y Ecuador. Además, cuenta con 4 goles de diferencia, pero en caso de que Venezuela gane por más de 3 goles, asumiría el liderato.
Colombia 1-1 Bolivia
La Tricolor vivió un complicado encuentro ante la Verde en La Paz. La altura no fue un aspecto menor y esto les terminó pesando para poder llevarse un resultado diferente. Lo inició ganando el cuadro boliviano con anotación de Sonia Turihuano al minuto 46 y lo empató Colombia al 76′ mediante Gabriela Rodríguez.
Perú 3-1 Chile
El equipo Inca se impuso y sumó su primera victoria del campeonato. Abrió el marcador García al minuto 30′ y lo empató Nayadet López al 41′. Pero en el segundo tiempo fue Luz Campoverde (62′) y Raquel Bilcape (65′) las que le dieron la victoria a las peruanas.
|Pos.
|País
|Partidos
|Puntos
|Diferencia
|1.
|Colombia
|3
|7
|+4
|2.
|Venezuela
|2
|5
|+1
|3.
|Chile
|3
|4
|+3
|4.
|Ecuador
|2
|4
|+3
|5.
|Argentina
|2
|3
|+2
|6.
|Perú
|2
|1
|-1
|7.
|Uruguay
|2
|0
|0
|8.
|Paraguay
|1
|0
|-3
|9.
|Bolivia
|3
|0
|-9
Otros partidos de la fecha 3
- Ecuador vs. Venezuela
- Paraguay vs. Uruguay
*Descansa Argentina