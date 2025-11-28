Selección Colombia

Tabla de posiciones Eliminatorias Femeninas al Mundial: Así quedó Colombia tras empatar con Bolivia

La Tricolor sigue invicta en el camino a Brasil 2027.

Conmebol

Conmebol

Comenzó la fecha 3 de la Liga de Naciones Femenina, torneo clasificatorio al Mundial Brasil 2027. A esta jornada, la Selección Colombia llegó como líder, pero puso en amenaza esta ubicación con el empate ante Bolivia.

La Tricolor acumuló 7 puntos, luego de las dos victorias ante Perú y Ecuador. Además, cuenta con 4 goles de diferencia, pero en caso de que Venezuela gane por más de 3 goles, asumiría el liderato.

Colombia 1-1 Bolivia

La Tricolor vivió un complicado encuentro ante la Verde en La Paz. La altura no fue un aspecto menor y esto les terminó pesando para poder llevarse un resultado diferente. Lo inició ganando el cuadro boliviano con anotación de Sonia Turihuano al minuto 46 y lo empató Colombia al 76′ mediante Gabriela Rodríguez.

Perú 3-1 Chile

El equipo Inca se impuso y sumó su primera victoria del campeonato. Abrió el marcador García al minuto 30′ y lo empató Nayadet López al 41′. Pero en el segundo tiempo fue Luz Campoverde (62′) y Raquel Bilcape (65′) las que le dieron la victoria a las peruanas.

Pos.PaísPartidosPuntosDiferencia
1.Colombia37+4
2.Venezuela25+1
3.Chile34+3
4.Ecuador24+3
5.Argentina23+2
6.Perú21-1
7.Uruguay200
8.Paraguay10-3
9.Bolivia30-9

Otros partidos de la fecha 3

- Ecuador vs. Venezuela

- Paraguay vs. Uruguay

*Descansa Argentina


El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad