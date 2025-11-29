Caos aéreo en Bucaramanga: cancelan vuelos en Palonegro por falla global en aviones Airbus A320

Bucaramanga

El aeropuerto internacional de Palonegro, que sirve a Bucaramanga, se convirtió este sábado en uno de los puntos del país en sentir el golpe de la crisis aérea mundial generada por Airbus. La compañía notificó que una parte significativa de su familia de aviones A320 —uno de los modelos más usados en Colombia para rutas nacionales e internacionales— debe ser inmovilizada para recibir una actualización urgente de software debido a fallas en los controles de vuelo.

La instrucción obliga a que los aviones afectados permanezcan en tierra en cuanto arriben a sus bases de mantenimiento. El impacto para Colombia es inmediato: cerca del 70 % de la flota de Avianca se encuentra dentro del listado de aeronaves que requieren la intervención, que en total incluye 130 aviones. Como consecuencia, al menos cinco vuelos de Avianca fueron cancelados en menos de cinco horas en el aeropuerto de Bucaramanga.

Los pasajeros se han visto atrapados en largas esperas sin información clara. Omar Rodríguez Rueda, quien tenía un vuelo hacia España, acumula varias horas varado en Palonegro. “Tengo que estar el lunes en el trabajo y de momento me han dicho que espere. Mis hijos se fueron a descansar, pero no sé… necesito estar el lunes como muy tarde en España, donde llevo 18 años viviendo”, relató con preocupación.

Lea también: Reabre Casa Búho en Bucaramanga tras obtener licencia del ICBF y culminar reparaciones

La situación ha generado incertidumbre en los pasajeros de otras aerolíneas como LATAM, ante las demoras en sus vuelos. Tal es el caso de Ángela Marcela Velasco Hernández, quien reportó que su vuelo también fue cancelado y que no han recibido alternativas inmediatas. “Nos dicen que llamemos al call center, acá directamente no nos dan solución. Algunos pasajeros nos contaron que están reprogramando hasta el 9 de diciembre. Estamos preocupados y con incertidumbre porque no sabemos cómo llegar a nuestro destino”, afirmó.

Airbus informó que el 51 % de la flota A320 en el mundo ya tiene el software actualizado, mientras equipos especializados trabajan contrarreloj para intervenir el resto de los aviones. Entretanto, Bucaramanga afronta una jornada caótica a la espera de que las aerolíneas logren reorganizar su operación.