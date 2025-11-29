Reabre Casa Búho en Bucaramanga tras obtener licencia del ICBF y culminar reparaciones

Bucaramanga

Tras más de un año y medio de denuncias, quejas y reclamos por parte de madres de familia hacia la alcaldía de Bucaramanga por el cierre de Casa Búho —albergue para niños cuyas madres se encuentran en condiciones vulnerables—, la administración abrió de nuevo sus puertas, luego de que el ICBF le otorgara la licencia para poder operar.

Durante el acto de reapertura, Javier Sarmiento, alcalde designado, habló de los servicios que presta Casa Búho.

“Se logra esta buena iniciativa que se tuvo en el pasado para que ustedes y sus hijos puedan acceder a los servicios mientras realizan sus diferentes labores. Esta casa es un lugar concebido como un lugar que cuida, un lugar donde los niños, las mujeres y las familias, pueden encontrar no solo el cuidado de sus hijos, sino orientación, apoyo psicosocial, acompañamiento jurídico y una ruta clara para preestablecer sus derechos”, explicó Sarmiento.

La licencia del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) otorga capacidad para 60 niños y niñas cuyas madres se encuentren en condiciones vulnerables que les impidan cuidar de sus hijos gran parte del día. Madres trabajadoras sexuales, vendedoras informales y migrantes son las principales beneficiarias de la iniciativa que se suspendió en el año 2023.

“Casa Búho prestó sus servicios de atención a niños y niñas hasta el 21 de marzo de 2023, fecha en la que se tomó la determinación de suspender temporalmente su funcionamiento debido a un cortocircuito en el tablero eléctrico de las instalaciones, producto de la infiltración de agua en el sistema eléctrico”, enfatizó Silvia Juliana San Miguel, secretaria de desarrollo social de Bucaramanga.

Lea también: ¿Está prohibida la pólvora en Bucaramanga? Conozca las restricciones para las festividades

El pasado 20 de agosto del presente año, la secretaría de Infraestructura entregó la planta física de Casa Búho, ubicada en la carrera 27 #33-12 barrio Antonia Santos, con los arreglos correspondientes que, junto a correcciones en coordinación con el área de bienes y servicios, validaron que estructuralmente la sede está en óptimas condiciones para su uso.

“El tema con ICBF es que ellos dan la licencia por un tiempo determinado y, pues, con las fallas identificadas no era posible solicitar licencia sin el cumplimiento de las condiciones mínimas de la infraestructura requerida”, puntualizó la encargada de la cartera de desarrollo social.

La licencia cuenta con vigencia de dos años, a partir de la expedición de la resolución, es decir, 21 de noviembre de 2025.