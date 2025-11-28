Hasta el momento se han presentado 7 quemados por pólvora en el departamento de Caldas

Manizales

7 quemados con pólvora registran el departamento sin empezar el periodo de vigilancia del mes de diciembre para las festividades de fin de año. Manizales y Samaná cuentan ya de a 2 casos de personas quemadas por estos artefactos

Según las autoridades el dato es complicado porque las fechas de más movimiento de la temporada apenas se aproximan 7, 8, 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero donde más víctimas se presentan

“Hacemos un llamado a los caldenses para que vivamos las fiestas en paz celebremos las fiestas que vivan las luces, pero cero pólvoras. El año pasado tuvimos 37 quemados con pólvora entre el primero de diciembre y el 11 de enero”, dijo Gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez

Para el periodo 2021 - 2022 se presentaron 33 casos. Entre el 2022 - 2023, 28 casos entre 2023 - 2024, 47 y entre el 2024 - 2025, 37 16 solo en Manizales Henry Gutiérrez, gobernador de Caldas

7 de cada 10 lesionados son hombres. Totes, papeletas, voladores, tacos y cohetes, los elementos con más presencia en las estadísticas.