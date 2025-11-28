Precio del dólar en Colombia para HOY, 28 de noviembre, según Banco de la República

El pasado miércoles se reportó un tiroteo en cercanías a la Casa Blanca, ubicada en la ciudad de Washington, capital de Estados Unidos. Allí, los integrantes de la Guardia Nacional abrieron fuego contra el presunto atacante, quien fue detenido y trasladado en una camilla.

Sin embargo, debido a los disparos realizados por el atacante, en el lugar resultaron heridos dos integrantes de la guardia, donde uno de ellos falleció horas después y otro se encuentra en estado de gravedad crítico. Luego de esto, se conoció que el presunto atacante sería un inmigrante de nacionalidad afgana.

Declaraciones de Donald Trump

Frente a esto, no se hicieron esperar las declaraciones por parte del presidente Donald Trump, quien usó este hecho para reforzar sus políticas migratorias y aseguró que su administración trabajará para frenar totalmente la migración proveniente de países del tercer mundo hasta que el sistema de su país se recuperara totalmente.

Sin embargo, no se tiene completa claridad sobre a cuáles países se refirió Donald Trump al mencionar ‘países del tercer mundo’, sin embargo, se ha establecido que posiblemente sea a países en vías de desarrollo, a quienes se ha dirigido particularmente al establecer medidas migratorias.

Precio del dólar en Colombia

El precio de la divisa estadounidense cerrará la semana bajo la misma cotización presentada el día de ayer, jueves 27 de noviembre. Gracias a esto, su valor se mantendrá por debajo de los $3.800 pesos colombianos, una disminución teniendo en cuenta que para el pasado día lunes, se encontraba en $3.808 COP.

Esta cotización sin cambios, se debe a que el día de ayer, jueves, fue un día festivo en Estados Unidos, y al no encontrarse abiertos los mercados cambiarios ni bolsas de valores en dicho país, el precio de su divisa se mantendrá igual hasta que se realicen transacciones que influyan en su precio.

Según esto, y con base en la información presentada en la página web del Banco de la República, el precio del dólar para hoy 28 de noviembre, es de $3.773 pesos colombianos, mismo valor que el día anterior.

Precio del dólar en ciudades de Colombia

Dado que el valor establecido en las casas de cambio y entidades bancarias para realizar transacciones, ya sea de compra o venta de dólares se rigen con base en la TRM establecida para el día. Los valores para hoy, se mantendrán iguales a los del día de ayer, dado que la cotización del dólar no tuvo ninguna variación:

Bogotá D.C. — Compra: $3,740 | Venta: $3,863

— | Medellín — Compra: $3,720 | Venta: $3,873

— | Cali — Compra: $3,730 | Venta: $3,873

— | Cartagena — Compra: $3,600 | Venta: $3,890

— | Cúcuta — Compra: $3,730 | Venta: $3,790

