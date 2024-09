Este es el único tren turístico Colombia: cuánto vale el pasaje y que incluye el recorrido

Colombia tiene una extensa red ferroviaria que se extiende a lo largo del país, de acuerdo con el Ministerio de Transporte actualmente nuestro país cuenta con más de 3.500 kilómetros de infraestructura férrea, de los cuales el 31% se encuentran activos y operando; sin embargo, la gran mayoría de los trenes son utilizados con fines comerciales y para el transporte de productos de los puertos a las distintas zonas del país.

Dentro de estos kilómetros de ferrocarriles, tan solo 40 kilómetros hacen parte de un tren que se mueve con finalidades turísticas y que se mantiene activo durante todo el año. Esta es una de las principales atracciones de Cundinamarca y es visitada por turistas nacionales e internacionales, quienes además de realizar el recorrido pueden visitar los lugares icónicos del departamento de Cundinamarca.

El único tren turístico de Colombia

El único tren turístico activo en Colombia es el ‘Tren Turístico de la Sabana’, este realiza un recorrido desde la estación del Centro Comercial Gran Estación hasta Zipaquirá, recorriendo parte de Bogotá y la sabana de la ciudad.

Luego de su salida del corredor férreo de la carrera 66 con calle 26, programada para las 8:45 a.m., hará dos paradas, en la Estación de Usaquén, donde llega a las 9:15 a.m., y finalmente inicia su recorrido hacia Zipaquirá, donde estará arribando sobre las 10:45 a.m.

En Zipaquirá los visitantes tendrán cuatro horas y media para visitar el pueblo y los lugares más icónicos de la zona, como la Mina de Sal, entre otros sitios que ofrecen experiencias para todas las personas.

El regreso empieza a las 3:15 p.m. desde la estación de Zipaquirá, nuevamente tendrá una parada en la estación de Usaquén a donde estará llegando sobre las 4:45 p.m. Finalmente, comenzará su recorrido hacia la última estación, en el corredor férreo de la calle 26.

Los recorridos turísticos solo están disponibles los sábados y domingos, o los lunes festivos, y las entradas deben pueden adquirirse de manera virtual a través de la página web de TuBoleta o en las estaciones de la Sabana o Usaquén.

Valor de las entradas

Las boletas para viajar en el ‘Tren de la Sabana’ tienen un rango de precios entre los $79.000 y los $84.000 pesos, sin embargo, hay un grupo de personas que puede viajar sin necesidad de pagar una boleta, así es la tabla de precios:

Niños hasta los 13 años: $79.000.

$79.000. Adultos entre los 13 y los 59 años: $84.000.

$84.000. Adultos mayores de 60 años: $79.000.

Tenga en cuenta que el ‘Tren de la Sabana’ no admite la entrada de mascotas, por lo que no podrán viajar con usted.

Tren turístico de Paipa, Boyacá

En diciembre de 2023 se anunció la apertura del tren turístico de Paipa, Boyacá, que tiene un recorrido hacia Duitama y Sogamoso, un recorrido con una duración de más de cinco horas con paradas en estos municipios y retorno a la ciudad de Paipa.

Este también es un tren turístico, sin embargo, no está habilitado durante todo el año, solo se ha abierto en épocas especiales como en diciembre y en Semana Santa.