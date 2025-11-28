Toma de Minga a la Gobernación del Valle: “Están bloqueando a todos los ciudadanos”: gobernadora

La sede de la Gobernación del Valle del Cauca completa tres días en los que ha estado bloqueada por la presencia de integrantes de la Minga indígena de Cali, quienes adelantan una protesta para exigir respuestas del Gobierno nacional frente a reclamaciones de tierras.

La manifestación que se ha realizado en el Palacio de San Francisco ha generado interrupciones en la atención al público y en el desarrollo de actividades institucionales.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, la Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, dijo que hay una problemática muy grave con la entrega de las tierras, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) las está entregando a comunidades indígenas del Cauca, lo que ha generado un conflicto entre los campesinos.

“En este caso a esta minga indígena se le entregó unas tierras en el Cerrito y en Zarzal, resulta que en esas tierras allá no hay ni agua, ni agua, ni luz, porque les entregan las tierras, pero no les dan condiciones dignas ni condiciones de seguridad, ni proyectos productivos. Entonces, ellos llegan allá para ver cómo les entrega el bienestar que ellos necesitan”, contó la gobernadora sobre este caso específico.

Agregó que por este bloqueo en la Gobernación se están perdiendo 87 mil millones de pesos, no se le ha podido pasar los recursos a los hospitales y a profesores porque no están dejando entrar a las instalaciones.

Comentó que se está utilizando a los menores de edad como escudo, los están instrumentalizando y no se puede actuar para evacuar a las personas que están haciendo los bloqueos.

¿El Gobierno se ha pronunciado?

“Yo hablé con el viceministro de Interior, que es el que siempre da la cara, y él dice que sí, que él ya iba a organizar la mesa de diálogo para el lunes, pero la persona encargada del bloqueo en la Gobernación dice que no, que ellos quieren que les solucionen ya, pero el gobierno no se puede movilizar tan rápidamente”, comentó la Gobernadora del Valle, sobre esta situación por la que están pasando en la Gobernación.