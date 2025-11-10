Gob. Valle del Cauca: el tren de cercanía es como una línea del Metro, parece que Petro no cumplirá

El Valle del Cauca se encuentra a la espera de uno de los proyectos más importantes del departamento: el tren de cercanía, el cual lo llegó a comparar con la línea del Metro, diciendo que, para el departamento, era lo más cercano a una de estas construcciones.

Asimismo, mencionó que de todas las cosas que ha prometido el gobierno, ninguna se ha hecho realidad. Además, lo gobernadora, declaró lo siguiente, en cuanto al cargo del presidente, Gustavo Petro:

“Está diciendo cosas que no es verdad, cuando una es servidor público, le cumple al pueblo, no con venganzas políticas”. Esto último lo atribuyo a que, el mandatario ha publicado en su cuenta de X, varios trinos prometiendo varias cosas para el departamento del Valle del Cauca, que, al parecer, no ha cumplido, ni cumplirá.

¿Qué prometió Petro?

Según declaró la gobernadora, Gustavo Petro, mediante trinos que ha publicado, prometió cosas que no cumplió y que, al final, pareciera como si el mandatario se hubiera desentendido.

“El presidente le ha incumplido a todos los vallecaucanos, les ha incumplido con el tren de cercanías y la con la profundización del canal de Buenaventura, con la vía mula Lolo Guerrero, con el acueducto, con todo. Además, nos anuncia un ferrocarril con el que se comprometió también en campaña”.

Asimismo, destacó que no hay presupuesto y que, además, parte de sus “discursos” hacia el Valle del Cauca son porque la bancada de dicho departamento, no aprobó la Ley de Financiamiento.