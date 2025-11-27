Reforma pensional: conjuez de Corte Constitucional tendrá 15 días hábiles para aceptar designación

Pablo Márquez, conjuez de la Corte Constitucional, tendrá 15 días hábiles para aceptar o no la designación de la Sala Plena para “destrabar” la votación sobre la reforma pensional. Así lo confirmó el magistrado Jorge Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional en Barranquilla.

Este es el tiempo determinado para que el conjuez tome su decisión, y de no tener algún impedimento, tendrá otro tiempo para evaluar y convocar la Sala Plena.

“Depende, por ejemplo, de si el señor juez acepta hoy o mañana. Es posible que él esté disponible, de modo que podamos convocar una sala plena lo antes posible. Lo haríamos, pero estamos sujetos, por ejemplo, a que él se pronuncie; una vez que lo haga, podremos programarlas de conformidad con su decisión. Mientras tanto, hay unos términos que debemos cumplir”, dijo