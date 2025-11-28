Shakira celebra 20 años de ‘Fijación Oral’ y rompe récords con su gira mundial

Hace 20 años, Shakira lanzó “Fijación Oral Vol. 1 y Vol. 2”, una obra que redefinió la presencia latina en la música global. Hoy, en noviembre de 2025, la historia se repite: la colombiana protagoniza el tour más importante del año, “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, llevando sus himnos inmortales y nuevos éxitos a los escenarios más grandes del mundo.

Aquella era nos entregó clásicos como “La Tortura” junto a Alejandro Sanz y “Hips Don’t Lie” con Wyclef Jean, que alcanzó el #1 en más de 55 países, derribando barreras lingüísticas y culturales. Hoy, esos temas conviven con su repertorio actual en un espectáculo que combina producción de alto nivel, innovación visual y conexión emocional, reafirmando su vigencia absoluta.

El impacto de esta gira es histórico. En México, Shakira suma 13 conciertos sold out, incluyendo un hito en el Estadio GNP de Ciudad de México, con 780.000 entradas vendidas solo en ese país. Además, se anunciaron nuevas fechas para Tuxtla Gutiérrez (21 de febrero) y Mérida (24 de febrero), consolidando su liderazgo en la música en vivo. Tras este éxito, la artista se prepara para llegar al Río de la Plata, con presentaciones en Uruguay y Argentina, generando un impacto económico positivo y miles de empleos en cada ciudad.

La crítica internacional sigue reconociendo su legado. En 2005, The New York Times describió “Fijación Oral” como “un álbum pop inteligente y ambicioso que mantiene su pasión”, mientras El País destacó su eclecticismo al fusionar pop, bossa nova, hip-hop y reggaetón. Hoy, esa misma audacia se refleja en una gira que redefine la música en directo, confirmando que Shakira no solo es un ícono, sino una fuerza cultural que dicta las reglas del mercado.

Con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, Shakira demuestra que veinte años después sigue siendo la artista latina más influyente del planeta, capaz de convertir cada escenario en una celebración global de música, identidad y poder femenino.