El sacerdote y DJ Guilherme Peixoto llega a Bogotá para revolucionar la música electrónica

Por primera vez en Colombia, Guilherme Peixoto, el sacerdote portugués que ha conquistado escenarios internacionales con su propuesta de fusionar música electrónica y espiritualidad, se presentará hoy en Bogotá.

El evento será en el Centro de Eventos Montevideo, respaldado por Octava Club, y promete una experiencia que mezcla techno, mensajes de fe e inclusión.

Peixoto nació en Guimarães, Portugal, en 1974, y tiene 51 años. Se ordenó sacerdote en 1999 y actualmente es párroco en Laundos y Amorim, además de capellán militar con rango de teniente coronel en la diócesis castrense portuguesa.

Su incursión en la música electrónica comenzó en Afganistán en 2010, cuando organizaba actividades para animar a las tropas. Allí descubrió su pasión por las mezclas y, tras regresar a Portugal, tomó cursos de DJ y empezó a realizar eventos para recaudar fondos en su parroquia.

Durante la pandemia, sus transmisiones en vivo se viralizaron, consolidándolo como el “DJ Priest”. Hoy, Guilherme es reconocido por integrar sonidos sacros, campanas y mensajes papales en sus sets, creando una atmósfera única que conecta la espiritualidad con la energía de la música electrónica. Ha tocado en escenarios emblemáticos como el Cristo Redentor en Brasil, el Festival Medusa en España y la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, donde reunió a más de un millón de jóvenes.

En Bogotá, el line-up incluye artistas como Suizer, Pao Calderón, Mulatto, Valerio, Aimee, Alejandra Rosales, Ceon y Jayklash. Las entradas oscilan entre $112.000 y $336.000, este último con acceso a meet & greet con el sacerdote DJ. El show promete ser una experiencia inolvidable, donde la música será el puente para transmitir un mensaje de esperanza, inclusión y alegría.

Si buscas una noche diferente, llena de beats y espiritualidad, hoy es el momento de vivirla. Guilherme Peixoto no solo rompe esquemas, sino que demuestra que la fe puede dialogar con la cultura contemporánea, creando espacios donde la música y la religión se encuentran para celebrar la vida.