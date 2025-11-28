Sanción a campaña presidencial: ¿Por qué Gustavo Petro nombra a ‘Fico’ en la decisión?

Muchos han sido los cuestionamientos que el presidente Gustavo Petro ha realizado a la sanción de su campaña presidencial del 2022, uno de ellos tendría que ver con supuesta injerencia de la oposición para la decisión, pues tanto el presidente como el ministro del Interior, Armando Benedetti y la vicepresidenta Francia Márquez, aseguran que la oposición está desesperada buscando como afectar las elecciones del próximo año e impedir que la izquierda continúe en el poder.

El presidente Gustavo Petro cuestiona que la decisión, haya sido liderada por el abogado de Federico Gutiérrez, Majer Nayi Abushihab, pues asegura que no es coincidencia que fuera escogido como conjuez, de un caso en el que llevaban 3 años investigando y según el mandatario, nunca encontraron sobretopes ni entrada de dineros del narcotráfico, y que precisamente sacan en plena época electoral.

Además, menciona la presunta injerencia de Daniel Hernández y el exfiscal Néstor Humberto Martínez, en las decisiones del conjuez y actual abogado del alcalde de Medellín,

Nuevo llamado a la Constituyente

El presidente Petro volvió a poner sobre la mesa la necesidad un llamado a la Asamblea Nacional Constituyente, señalando que todo este supuesto entramado en su contra, profundiza en la necesidad de que arranque la convocatoria, para lograr las firmas y las mayorías en el Congreso.

“La campaña por la Asamblea Nacional Constituyente arranca y necesita su firma y mayorías en el Congreso”, dijo.