“No hay un solo peso del narcotráfico en mi campaña”: Petro se pronuncia ante decisión del CNE

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la sanción del Consejo Nacional Electoral de su campaña presidencial. Ratificó que no encontraron nada y que no aceptan la decisión administrativa.

Gustavo Petro se pronuncia ante sanción del CNE/ Getty Images / NurPhoto

“No hay un solo peso del narcotráfico en mi campaña”, de esta manera el presidente Gustavo Petro reaccionó a la sanción del Consejo Nacional Electoral a su campaña presidencial.

Ratificó en que no encontraron nada y que no aceptan la decisión administrativa.

Señaló que la oposición controla el CNE y al conjuez que está relacionado con “personas cuestionadas como Daniel Hernández y Néstor Humberto Martínez”.

