“No hay un solo peso del narcotráfico en mi campaña”: Petro se pronuncia ante decisión del CNE
El presidente Gustavo Petro reaccionó a la sanción del Consejo Nacional Electoral de su campaña presidencial. Ratificó que no encontraron nada y que no aceptan la decisión administrativa.
“No hay un solo peso del narcotráfico en mi campaña”, de esta manera el presidente Gustavo Petro reaccionó a la sanción del Consejo Nacional Electoral a su campaña presidencial.
Ratificó en que no encontraron nada y que no aceptan la decisión administrativa.
Señaló que la oposición controla el CNE y al conjuez que está relacionado con “personas cuestionadas como Daniel Hernández y Néstor Humberto Martínez”.