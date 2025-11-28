“La oposición está desesperada”: Francia Márquez, sobre sanción del CNE a campaña presidencial de Petro
Señaló que a pesar de que no hubo financiación ilegal, ahora quieren incriminarla con conversaciones con criminales, que para la vicepresidenta, nunca existieron.
Tal y como lo señaló el presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez también culpó a la oposición de estar detrás de la sanción que impuso el Consejo Nacional Electoral a la campaña presidencial del 2022.
“La oposición está desesperada buscando cómo detener la continuidad del cambio”, con este mensaje se refirió la vicepresidenta a la decisión del CNE, y rechazó que la quieran incriminar con la posible financiación de las disidencias en la campaña presidencial.
Noticia en desarrollo