“La oposición está desesperada”: Francia Márquez, sobre sanción del CNE a campaña presidencial de Petro

Tal y como lo señaló el presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez también culpó a la oposición de estar detrás de la sanción que impuso el Consejo Nacional Electoral a la campaña presidencial del 2022.

“La oposición está desesperada buscando cómo detener la continuidad del cambio”, con este mensaje se refirió la vicepresidenta a la decisión del CNE, y rechazó que la quieran incriminar con la posible financiación de las disidencias en la campaña presidencial.

Noticia en desarrollo