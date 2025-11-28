Procuraduría investiga a funcionarios de Envigado por anomalías en el lote del Alto de las Palmas

Envigado, Antioquia

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar de la Alcaldía de Envigado, ante posibles anomalías en un lote del Alto de Las Palmas, área reconocida como patrimonio paisajístico y ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

El organismo busca esclarecer si en ese predio, que tendría como finalidad el aprovechamiento público y el desarrollo tecnológico, se estaría adelantando construcción de mobiliario no autorizado dentro de su vocación original.

La Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá también verifica posibles perjuicios para la ciudadanía por intervenciones en un sector con alta importancia hídrica y ambiental. El objetivo es corroborar las conductas denunciadas y establecer si podrían constituir falta disciplinaria.

Una investigación que se da en medio de la controversia por el edificio Cuántum

La indagación se abre mientras en el mismo lugar del Alto de Las Palmas avanza la construcción del edificio Cuántum, una torre de ocho pisos que ha generado debate ciudadano.

El predio donde se levanta este edificio hace parte del antiguo proyecto del Parque Tecnológico Manantiales, una iniciativa pública que se desmoronó en 2014 y que dejó la zona parcelada y en manos de privados.