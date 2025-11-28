Dan pérdida de investidura a concejal de Itagüí por votar homenaje a su primo, el senador Trujillo

Medellín, Antioquia

El Tribunal Administrativo de Antioquia decretó la pérdida de investidura del concejal de Itagüí Daniel Esteban González Giraldo por haber participado en la proposición y votación de un reconocimiento público dirigido a su primo, el senador Carlos Andrés Trujillo. Para la Sala Plena, el corporado violó de manera grave el régimen de conflicto de intereses y actuó sin la diligencia exigida por la ley.

La decisión señala que González Giraldo votó positivamente el homenaje pese a que la Ley 136 de 1994 establece de forma expresa que existe conflicto de intereses cuando la decisión compromete a parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, lo que incluye a los primos. El Tribunal resaltó que el concejal conocía plenamente su parentesco, pues él mismo lo había registrado en el libro de intereses privados del Concejo.

Aunque el reglamento interno del Concejo de Itagüí restringía el conflicto de intereses solo hasta el segundo grado de consanguinidad, la Sala precisó que un Acuerdo municipal no puede modificar ni restringir una ley, y que ante cualquier duda González Giraldo debió manifestar su impedimento para que la Comisión de Ética decidiera. No hacerlo, concluyó el Tribunal, configuró una falta de cuidado incompatible con la función pública.

El fallo también examinó el llamado “elemento subjetivo” y determinó que, aunque no hubo dolo, sí se configuró culpa grave. Según la sentencia, el concejal contaba con formación suficiente —administración de empresas, especialización en finanzas y maestría en innovación— para comprender la normativa que rige su cargo y saber que debía apartarse de una votación que beneficiaba moralmente a un familiar directo.

El Tribunal evaluó los conceptos jurídicos que el concejal consultó antes de votar y concluyó que estos no constituían un error invencible, pues se trataba de opiniones subjetivas que no alteraban la claridad de la norma legal. Por ello, determinó que la responsabilidad del cabildante no podía quedar exonerada.

La Sala Plena afirmó que, aunque la exaltación al senador Trujillo no implicaba beneficios económicos, sí representaba un provecho moral directo a un familiar en cuarto grado, lo que hacía obligatoria la manifestación de impedimento. La falta de transparencia en el trámite, advirtió el Tribunal, justificaba la sanción máxima: la pérdida de investidura.

Con esta decisión, González Giraldo queda fuera del Concejo de Itagüí para el periodo 2024–2027. El fallo será notificado al Concejo y al Consejo Nacional Electoral, y contra él procede recurso de apelación ante el Consejo de Estado.