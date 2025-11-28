Judicializados presuntos responsables de almacenar seis toneladas de marihuana en finca de Girardota

Girardota, Antioquia

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Bernardo Alfonso Zuluaga Escobar, Juan Camilo Piedrahita Londoño, Jhon Alexander Franco Mira y Jholver Navales Escobar, capturados en una finca de Girardota donde fueron incautadas seis toneladas de marihuana y cinco armas de fuego sin permisos de ley. En la misma decisión, el juez ordenó medida de aseguramiento en lugar de domicilio para Blanca Nury Torres Torres y una medida no privativa de la libertad para Carmen Rosa Valencia Chajui.

Investigación

Según la investigación de un fiscal de allanamientos de la URI, el 15 de noviembre los procesados habrían sido sorprendidos en flagrancia mientras descargaban la marihuana que al parecer, había sido transportada desde Corinto (Cauca) y tenía como destino final varias plazas de vicio en los barrios Trinidad y Buenos Aires, en Medellín.

En el predio también fueron inmovilizados un camión hurtado en abril de este año y cinco automóviles. El valor de los elementos incautados superaría los 10 mil millones de pesos.

Los investigados fueron imputados por los delitos de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes agravado; destinación ilícita de bienes muebles o inmuebles; receptación, falsedad marcaria, uso de documento falso; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas.

Por petición de la Fiscalía, el juez ordenó además la incautación de los bienes relacionados en el procedimiento.