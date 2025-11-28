Precio del dólar en Venezuela HOY 28 de noviembre: así cierra la semana, según el BCV

El bolívar se sigue devaluando cada día, lo que hace que se vuelva menos competitiva en comparación a otras divisas a nivel mundial. Una muestra de ello es que el precio de algunas como el dólar o el euro han fortalecido su valor en Venezuela de forma constante a lo largo del año.

Si bien el régimen de Nicolás Maduro ha dejado de publicar información oficial sobre la tasa de inflación en el país desde octubre de 2024, diferentes economistas señalan que esta podría cerrar entre 250 y 550% al finalizar el 2025. Desde luego, esta situación afecta directamente a los ciudadanos, quienes deben buscar la forma de adquirir sus productos esenciales a pesar de no ganar lo suficiente.

Actualmente, el salario mínimo en Venezuela se encuentra en 130 bolívares, una cifra que se ha mantenido desde marzo de 2022. Sin embargo, el precio de muchos productos suelen cambiar teniendo en cuenta que estos son dolarizados; por tal motivo, muchos ciudadanos buscan adquirir la mayor cantidad de dólares posible, incluso acudiendo al mercado negro.

¿Qué tanto afecta el petróleo al precio del dólar en Venezuela?

Desde la llegada de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos decretó diferentes sanciones económicas como una forma de presionar al régimen venezolano. Una de ellas, fue la suspensión de las operaciones de Chevron que se levantó de forma parcial en julio. Esta situación ha afectado los ingresos que recibe el país por cuenta de la venta de petróleo, por lo que la circulación de dólares en el mercado oficial ha sido escasa.

Cabe señalar que esta situación se ha incrementado luego de que Trump señalara al Cartel de los Soles, en el que está vinculado Maduro, como organización terrorista. Asimismo, el gobierno norteamericano tomó la decisión de llevar a cabo diferentes acciones militares para combatir el narcotráfico, lo que llevó a las aerolíneas a cancelar sus vuelos hacia Venezuela.

¿Cómo está el dólar en Venezuela para este viernes 28 de noviembre?

De acuerdo al reporte emitido por el Banco Central de Venezuela, el dólar registró una nueva subida con un precio de 245,6697 bolívares para este viernes 28 de noviembre de 2025. Esto supone un nuevo incremento con respecto a la cifra emitida el día anterior (244,6504 bolívares),

Por otra parte, el Banco Central de Venezuela también informó las cifras en las que se cotizan las demás divisas a nivel nacional para este viernes 28 de noviembre. Estas son:

Euro: 284,88104081 bolívares

284,88104081 bolívares Yuan chino: 34,69567980 bolívares

34,69567980 bolívares Lira turca: 5,78944056 bolívares

5,78944056 bolívares Rublo ruso: 3,13951678 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para este viernes 28 de noviembre

En su informe, la entidad también señaló el valor que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela durante la jornada de este viernes para aquellos ciudadanos que estén interesados en hacer transacciones con dólares: