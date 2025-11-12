Tunja registra leve aumento en la inflación gracias a la caída en los precios de los alimentos

La capital boyacense registró un incremento del 0,03%, mientras que a nivel nacional la inflación se ubicó en 5,51%, según el DANE.. Fotos: Getty Images

Tunja

El más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló que Tunja registró un incremento del 0,03% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el mes de octubre, impulsado principalmente por la caída en los precios de los alimentos, que disminuyeron un 1,2%.

El profesor Jacinto Pineda, director de Investigaciones de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), explicó en diálogo con Caracol Radio que este comportamiento “es positivo para la capital boyacense, ya que la reducción de los precios de los alimentos beneficia directamente a los hogares más vulnerables, cuya canasta familiar depende en gran medida de este componente”.

Sin embargo, el experto advirtió que otros sectores como los servicios públicos y los muebles para el hogar mostraron incrementos por encima del promedio nacional. “Aun así, la disminución en los precios de los alimentos fue el factor determinante y más favorable para Tunja”, señaló.

A nivel nacional, el panorama es más complejo. La inflación mensual fue de 0,18%, lo que deja una variación anual del 5,51%, superior al 5,41% registrado en el mismo periodo de 2024. “Esto genera preocupación, sobre todo de cara a los próximos meses, en los que se definirá el incremento del salario mínimo para 2026”, agregó Pineda.

El académico destacó que los gremios y centros de investigación habían estimado una inflación del 0,14%, pero la cifra final fue mayor. Además, recordó que el Banco de la República mantiene las tasas de interés en 9,25%, lo que continúa afectando los créditos y la dinámica económica del país.

Frente a la discusión sobre el salario mínimo, Pineda consideró que una propuesta de $1.800.000, como se ha mencionado en algunos sectores del Gobierno, “no estaría acorde con las realidades económicas actuales”. Explicó que un incremento de esa magnitud representaría un aumento superior al 20%, lo que podría generar una ilusión de mejora salarial, pero también un nuevo aumento de la inflación en 2026.