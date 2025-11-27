Migrantes de ‘países de preocupación’ enfrentarán revisión de green cards tras tiroteo en Washington

Bajo orden del presidente estadounidense, Donald Trump, Estados Unidos realizará una revisión rigurosa de las tarjetas de residencia o ‘green cards’ de todos los migrantes que provengan de “países de preocupación”, tal como aseguró el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, Joseph Edlow.

Esto ocurre un día después del tiroteo por el que dos agentes de la Guardia Nacional del Oeste de Virginia, identificados como identificados como Sarah Beckstrom de 20 años y Andrew Wolfe de 24, resultaron heridos en Washington D. C.; permanecen en condición crítica.

A través de su cuenta de X, Edlow aseguró: “bajo la dirección del presidente Donald Trump he ordenado un nuevo examen riguroso y a gran escala de todas las Tarjetas Verdes de todos los extranjeros de todos los países de interés”.

Por otro lado, el director del USCIS cargó contra el mandato de Joe Biden: "La protección de este país y del pueblo estadounidense sigue siendo primordial, y el pueblo estadounidense no asumirá el costo de las imprudentes políticas de reasentamiento de la administración anterior“.

El USCIS no ha informado qué países se consideran “preocupantes”.