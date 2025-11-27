Acción de Gracias (Thanksgiving) 2025: ¿Qué es y por qué se celebra? Origen de la festividad

La celebración del día de Acción de Gracias o Thanksgiving en inglés, es una de las celebraciones más populares que se lleva a cabo en Estados Unidos, en conjunto con el día de la independencia. Este día, que es celebrado todos los años en el último jueves de noviembre, es considerado un día para compartir en familia, pues de hecho, es la festividad donde más viajan los estadounidenses para reunirse con sus seres queridos.

El origen de esta tradición, se remonta al año 1621, cuando los ingleses nativos de Plymouth, que actualmente se encuentra ubicado en el estado de Massachusetts, en conjunto con los estadounidenses nativos de la región, celebraron su primera cosecha exitosa, luego de un invierno extremo.

Según comunica la historia el gobierno de Estados Unidos, dicha celebración tuvo una duración de tres días, donde los nativos ingleses y estadounidenses compartieron diferentes alimentos como pavo, calabazas y frutas secas, donde además de celebrar, representaba un acto de gratitud por los alimentos cosechados.

Declaración del Día de Acción de Gracias

Sin embargo, la tradición se empezó a realizar oficialmente desde el año 1789, cuando el presidente George Washington declaró el día de acción de gracias como una festividad nacional, la cual a pesar de celebrarse por primera vez el último jueves de noviembre, en años posteriores se realizó en diferentes días.

A pesar de esto, 1863, el presidente del momento, Abraham Lincoln, proclamó el último jueves de noviembre como el día Día Nacional de Acción de Gracias, medida que en 1941, fue decretada por el Congreso como un día feriado legal.

¿Qué países celebran el día de Acción de Gracias?

El día de Acción de Gracias solamente es reconocido como un día feriado legal en Estados Unidos, sin embargo, dicha tradición ha sido adaptada por personas de diferentes países, por ejemplo, en Canadá también se celebra este día, pero no es el último jueves de noviembre, como en su país vecino, sino que se lleva a cabo el segundo lunes del mes octubre.

Además de esto, la celebración es popular en países como Granada, Santa Lucía, Brasil, Israel y Liberia, este último debido a que fue una colonia estadounidense, la tradición permeo en su cultura. Por otro lado, en paises como Alemania, Suiza y Japón, se realizan actividades similares de agradecimiento a fin de año; sin embargo, no son reconocidas como el Día de Acción de Gracias.

Tradiciones de Estados Unidos en Thanksgiving

La tradición más común para celebrar Acción de Gracias, es realizar una reunión en familia, ofrecer una oración a Dios por las bendiciones recibidas y compartir un banquete, que principalmente se compone por un pavo horneado y suele acompañarse con un aderezo de arándanos, platos con verduras como las judías verdes, la papa dulce o el puré conocido como ‘gravy’. Además, el postre típico de la celebración es el pastel de calabaza.

En conjunto con esto, en el estado de Manhattan se suelen realizar desfiles al que acuden caravanas, artistas musicales, turistas y habitantes de la ciudad. Además de que con esta celebración, se declara oficialmente el inicio de la temporada de compras, por esto, el día siguiente a la celebración, que siempre es un viernes, es el famoso viernes negro o ‘Black Friday’.

