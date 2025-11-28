Murió una agente de la Guardia Nacional tras el tiroteo en cercanías de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer la muerte de una agente de la Guardia Nacional a la que identificó como Sarah Beckstrom, de 20 años, que fue atacada el miércoles en Washington junto con un compañero que permanece en estado crítico.

Trump se enteró de la noticia durante una llamada con los militares durante el Día de Acción de Gracias.

“Desafortunadamente, les comento que, apenas segundos antes de ahora, oí que Sarah Beckstrom de Virginia Occidental, una de los guardias de los que estamos hablando, altamente respetada, joven, persona magnífica, empezó su servicio en junio de 2023, extraordinaria en toda forma, acaba de fallecer”, indicó desde el Despacho Oval, donde cargó contra la administración anterior.

El jefe de Estado añadió que el otro herido, Andrew Wolfe, de 24 años, “está luchando por su vida”. A su vez, compartió que el presunto atacante, el afgano de 29 años Rahmanullah Lakanwal, a quien llamó “un monstruo salvaje”, “está en condición seria”.

Trump contra Biden y la migración

Trump volvió a culpar a las políticas migratorias de su predecesor, Joe Biden (2021-2025), por el ingreso de Lakanwal y el subsecuente ataque.

“El sospechoso es un ciudadano afgano que la administración anterior trajo en avión... Nuestra mayor prioridad en materia de seguridad nacional es asegurar el control total sobre las personas que entran y permanecen en nuestro país. En su mayoría, no los queremos”, afirmó.

“Esta atrocidad nos recuerda que no tenemos ninguna otra mayor prioridad de seguridad nacional que garantizar que tengamos completo control de las personas que entran y permanecen en nuestro país. Sobre la mayoría, no los queremos. Vienen aquí ilegalmente”, manifestó el mandatario.

Al ser cuestionado por señalar a la administración Biden, Trump arremetió contra el reportero: “¡Porque los dejaron entrar! ¿Eres estúpido? Porque llegaron en un avión, junto con miles de personas que no deberían estar aquí”

Horas antes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció una “revisión rigurosa” de las tarjetas de residente, o ‘green cards’, de 19 nacionalidades de “países de preocupación”, incluyendo a Cuba, Venezuela y Afganistán.

El presidente agradeció a las tropas por estar “involucradas en la misión” de proteger a Estados Unidos de migrantes a los que considera miembros de pandillas, narcotraficantes, exreclusos y exinternos de instituciones mentales.

“Quiero expresar la angustia y el horror de nuestra entera nación por el ataque terrorista de ayer en la capital de nuestra nación, en la que un hombre salvaje disparó a dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental”, reiteró.